Gobiernos han abandonado a La Laguna: PAN Coahuila

Jesús de León, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila, afirmó este lunes que los gobiernos Federal y Estatal han abandonado a la Comarca Lagunera, se refirió especialmente a los "casi nulos" anuncios de inversión, además de las recientes reducciones en participaciones federales.

Ante medios de comunicación de la región reflexionó sobre las obras de "gran calado" que se han dado a conocer en los últimos años, afirmó que solamente fueron los gobiernos de Acción Nacional los que han tenido el apoyo necesario a la Comarca Lagunera, una zona clave para el desarrollo económico del estado de Coahuila y de todo el país.

“Prácticamente desde los gobiernos de Acción Nacional a nivel federal, porque ni los seis de Peña (Nieto), ni lo que lleva actualmente el gobierno de Andrés Manuel (López Obrador), no lleva ninguna obra de infraestructura importante, al contrario, lo que se venía desarrollando le han puesto alguna serie de dificultades ¿no? Lo que tiene que ver por ejemplo con la cancelación que anunciaron en su momento de lo que era el Metrobús, etcétera, osea, no les interesa apoyar a esta región tan importante económicamente a nivel nacional”.

Recordó también el caso del programa de obras "Vamos a Michas" entre el Gobierno de Coahuila y el Municipio de Torreón de 2019, en el que afirmó que la mayor parte de los recursos y acciones se realizaron de parte de las autoridades municipales, mientras que el Gobierno Estatal "no cumplió" con lo prometido.

"Prácticamente el Gobierno Municipal hizo frente a toda la obra pública, el Gobierno del Estado no invirtió nada aquí en Torreón, si a esto le agregas que el Gobierno Federal hace lo propio de no estar invirtiendo en obra pública, pues prácticamente lo que se hace en Torreón específicamente, pues es únicamente con los recursos del Municipio... no han hecho nada y es lamentable, nos han abandonado en ese aspecto", reclamó Jesús de León.