1943: Nace George Harrison, reconocido mundialmente por ser guitarrista y cantante de The Beatles

Reconocido mundialmente por su gran trayectoria como músico, compositor, cantante, productor musical y productor cinematográfico, George Harold Harrison nació hace 77 años, en Liverpool, en el Reino Unido.

Su carrera musical inició con The Rebels, grupo que formó al lado de su hermano, pero saltó a la escena mundial al unirse al grupo The Beatles, al lado de John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr, para el que compuso temas como I want to tell you, Think for yourself, Love you to, I need you, y Long, long, long.

Tras la disolución del grupo, en 1970, publicó All things must pass, primer álbum triple de la historia. También es reconocido por ser el primer Beatlle en publicar su autobiografía.

Guitarrista y autor también de temas como Something, Taxman y Here comes the sun, Harrison falleció el 29 de noviembre de 2001, víctima de cáncer cerebral.