Acusa Donald Trump a fiscal de filtraciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer domingo al que fuera "fiscal" jefe en el juicio político contra él, el demócrata Adam Schiff, de estar detrás de las filtraciones a medios de comunicación sobre la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral.

"Nadie me dijo nada (...) Deberían investigar a Adam Schiff por filtrar esa información de inteligencia", dijo Trump al ser preguntado sobre las noticias aparecidas en algunos medios de que el Kremlin podría haber intentado interferir en las primarias demócratas a favor del senador progresista Bernie Sanders.

Sanders, quien anoche se proclamó vencedor en los caucus de Nevada, según los resultados parciales, se vio salpicado, al igual que Trump, por las filtraciones aparecidas en medios de comunicación sobre una hipotética injerencia rusa en el proceso electoral.

Los diarios The Washington Post y The New York Times, que citaron a fuentes de inteligencia, publicaron que el Kremlin apoya la reelección de Trump, y a Sanders como candidato demócrata, poniendo de nuevo sobre la mesa el fantasma de la interferencia de Moscú como ocurrió en los comicios de 2016, cuando el ahora presidente se enfrentó a la exsecretaria de Estado, la demócrata Hillary Clinton.

La noche del sábado, Trump ya apuntó a Schiff, blanco frecuente de su ira en la red social Twitter, al hacerse eco en uno de sus mensajes de una información de una periodista del canal CBS que señalaba que el viernes "un legislador" del comité de Inteligencia de la Cámara Baja, presidido por Schiff, había presionado a los congresistas para obtener pruebas que demostraran que Rusia está intentando ayudar al presidente.

"Otra filtración de Schiff el Taimado. ¿No hay ninguna ley para esto?", se preguntó Trump en un tuit.

En otro de sus mensajes en la red social, el mandatario mencionó unas palabras de un periodista de la cadena Fox News que hacían referencia a las informaciones de que el Kremlin estaba respaldando a Sanders en su afán por convertirse en presidente en las elecciones de noviembre próximo, ante lo que Trump comentó: "¿Por qué nadie me dijo eso?"

Ayer domingo, el propio Schiff respondió a Trump en Twitter, al que acusó de querer desviar la atención: "Pero sus alegaciones falsas no engañarán a nadie. Usted acogió con beneplácito la ayuda rusa en 2016, intentó bloquear la asistencia a Ucrania en 2019, y no protegerá nuestras elecciones en 2020. Ahora usted ha despedido al jefe de Inteligencia por informar al Congreso sobre ello. Ha traicionado a EE.UU. De Nuevo", sentenció.

Schiff se refería al director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, que fue destituido por Trump después de que una de sus subordinadas declarara ante el comité que dirige este legislador sobre la presunta injerencia rusa de cara a los comicios de noviembre.

Schiff fue fiscal jefe y encabezó las investigaciones en el juicio político contra Trump por presiones a Ucrania para que investigara a otro de sus rivales, el exvicepresidente estadounidense Joe Biden, precandidato demócrata a la Presidencia del país, aunque finalmente fue absuelto, gracias a la mayoría republicana en el Senado.