Hadid defiende a Zayn Malik de youtuber

igi Hadid literalmente sacó las uñas por defender a su pareja Zayn Malik luego de que fuera "atacado" por Jake Paul en redes sociales.

Tras muchos rumores del regreso de la modelo con el exOne Direction, el sábado pasado quedó todo confirmado luego de que la nacida en Los Ángeles, California, saliera en defensa del cantante quien recibió algunos mensajes ofensivos en Twitter por parte del influencer, quien señaló que el intérprete de "Best song ever" lo trató mal cuando él intentaba ser amable.

"Casi tuve que aplaudirle a Zane de One Direction porque es un chico pequeño y tiene una actitud y básicamente me dijo que me fuera a la mierda sin ninguna razón cuando estaba siendo amable con él... Zane si estás leyendo esto... deja de estar enojado porque llegaste solo de casa a tu gran habitación de hotel", escribió Paul en su red social.

Pero no contento con el primer mensaje el youtuber concluyó su "reclamo" hacia Malik, llamándolo hermano y un poco desafiándole. "Hermano, literalmente comenzó a gritar y enloquecer '¡Quieres probarme, amigo!' jaja. Me siento mal por las estrellas de la infancia", concluyó.

Tras los comentarios realizados en Twitter, la respuesta de Gigi Hadid no se hizo esperar y explotó contra Jake Paul y le recordó que Zayn Malik es un hombre respetuoso que la tiene a ella y hasta lo mandó a dormir.

"Lol! ¿Lo dices sólo porque no le importa salir contigo y tu vergonzoso equipo de groupies de YouTube?... Solo en casa con sus mejores amigos como un rey respetuoso porque me tiene, cariño. Sin ser molestado por tu irrelevante y feo trasero. Ya vete a dormir".

Ante esta reacción de la modelo, los fans del exOne Direction y de ella misma le reconocieron su valentía y amor que se tiene como pareja y por eso se fueron contra el influencer que ha recibido en su cuenta de Twitter miles de comentarios burlándose de su intento por ridiculizar al cantante y por su soledad.