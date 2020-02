Entrega su vida al servicio a los demás

Tiene 45 años de edad y casi 30 de ellos los ha entregado a la Cruz Roja de esta ciudad, su pasión. Y sigue en activo "hasta que Dios lo permita", dice Tomás Carrazco Flores, actual comandante de la Delegación Matamoros de la benemérita institución.

Tomás ingresó muy jovencito, a los 15 años de edad a la Cruz Roja como voluntario y no imaginaba que esa noble labor lo atraparía para toda su vida. Era voluntario básico y fue aprendiendo cómo ser útil a la sociedad a través de esa institución.

Con el tiempo ha tomado diversos cursos para capacitarse como Técnico en Urgencias Médicas, luego de prehospitalario en Trauma, recertificaciones y otros más que le han servido para atender las emergencias cuando está en servicio, que puede ser en la mañana, tarde o cualquier hora de la noche.

En la actualidad es el coordinador del cuerpo de paramédicos (comandante) y entre sus labores los domingos, está capacitar a los jóvenes de ambos sexos que también sienten el gusto por servir.

Dice Tomás que a lo largo de su labor en Cruz Roja, le ha tocado asistir partos a mujeres que no alcanzan a llegar al hospital, trabajo en el que, asegura, se siente una gran satisfacción de contribuir en recibir a una nueva vida. Ha servido también en lamentables accidentes y recuerda uno en particular, hace alrededor de diez años, cuando por la carretera libre Torreón-Saltillo, una camioneta en la que viajaban 12 personas de distintas edades, que se dirigían a una fiesta, chocó de frente contra un tráiler y por desgracia todos murieron, ya no pudieron hacer nada para salvarlos, pues el encontronazo fue brutal.

Otro compañero de Tomás, Alejandro Pérez Venegas, a quien conoció cuando ingresó a Cruz Roja, también sigue en activo y él es rescatista.

Pasión