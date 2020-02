Ofrece Condusef consejos en finanzas a parejas

La vida en pareja puede ser complicada y más aún cuando se presentan problemas por malas decisiones financieras, por lo que lo más recomendable es llevar una vida económica organizada.

En el marco del mes "del amor", la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que hay claves que marcan la diferencia.

La dependencia indica que los "No" de las finanzas en pareja se refieren a no planear los gastos del mes; nunca invitar alguna salida o hacerlo siempre; no incluir a la pareja en decisiones como dónde salir, qué comprar para el hogar o qué deuda adquirir.

También está el no definir con claridad qué gastos fijos como renta, luz, suscripciones, etc., pagará cada uno; no mencionar, en caso de haberlos, qué ingresos o gastos extra tiene cada uno; no tener una estrategia de ahorro para algún imprevisto; no definir metas financieras en pareja.

Por ello, al analizar estos puntos, debe considerar que la organización le llevará a eliminar problemas, sobre todo, económicos. Planee con su pareja, pero procure no cometer los errores mencionados.

Por el contrario, algunas recomendaciones para el manejo de las finanzas en pareja, de parte de la Condusef, son hablar de sus finanzas, sobre lo que gasta cada uno el dinero, los objetivos de sus ahorros y cómo lograrlos. Se debe establecer una economía de gastos compartidos.

Crear un fondo de ahorro para imprevistos, esto es de gran ayuda, por ejemplo, ante el despido de alguno de los dos, un accidente o una enfermedad.

Invertir en su patrimonio, en lo cuál, adquirir una vivienda puede ser una buena inversión, además de que existen productos financieros que facilitan este sueño.