Presentan nuevo documental

n el marco del veinticinco aniversario de Las Patronas, en el municipio de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, se presentó el documental "Ya me voy", que retrata parte de la vida del migrante Felipe Hernández en Estados Unidos.

Cuatro años les tomó a los directores Lindsey Cordero y Armando Croda seguir a un originario de Guerrero que veían recolectar botellas usando su sombrero y cantando mariachi, que argumentaba que volvería a México en semanas aunque eso no ocurría.

"Estamos acostumbrados a ver la historia de cuando los migrantes están cruzando, los obstáculos y poco de su vida en Estados Unidos. La pregunta que inspiró todo fue ¿por qué Felipe no se puede regresar?, quisimos explorar los factores económicos y emocionales", comentó la directora Lindsey Cordero a la prensa y comunidad asistente.

Su protagonista Felipe se emocionó hasta las lágrimas de pisar el comedor de Las Patronas y ver los paquetes de comida, la cocina donde se hacen e incluso tomarse fotos en las vías del tren "La Bestia". En los 17 años que estuvo en Nueva York tenía hasta tres trabajos y asegura que al volver su vida no fue la misma, porque el hijo que dejó a los ocho meses no lo reconocía y su esposa cinco años después aún no se adapta a él.

"Le pediría a la gente que quiere irse que lo pensara dos veces y le pidiera apoyo al gobierno para que exista más trabajo y no sufrir lo que todos al intentar pasar como el subirse a un tren arriesgándose a perder alguna extremidad", expresó.

Así relató las humillaciones que sufrió ya sea por parte de la policía o los propios latinos con sus papeles en regla. "Para mi es un orgullo ser mexicano y haber salido a luchar por mi familia, para que nuestros hijos tengan algo mejor que nosotros", agregó Felipe.

La vida de un migrante no es sencilla y eso lo saben bien las integrantes de Las Patronas. Su coordinadora, de nombre Norma, refirió que la soledad no es una buena compañía y habló de las experiencias en el albergue del que se hacen cargo, así como el proceso de lanzar comida cuando les avisan que el tren va en camino.

Las Patronas conocen la situación con los centroamericanos, pero saben que los mexicanos también se van por la violencia y la falta de oportunidades.

"El tema debería estar en la mesa. Me pareció un mensaje hermoso porque mucha gente lo ignora o no quiere darse cuenta que los hijos necesitan esa figura paterna, opinó la integrante de Las Patronas, formadas en 1995.

Agregó que por darles una mejor calidad de vida a los hijos se pierden momentos más bonitos cuando deberían pasarlos juntos; creemos que irte es ser feliz y recoger dinero. La situación del país no es fácil, pero sería más difícil si no estuviéramos unidos".