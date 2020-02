VIDEO: Acróbata Mike Hughes muere en accidente a los 64 años

El acróbata y personalidad de televisión estadounidense Mike “Mad” Hughes, falleció en el desierto de California, tras un accidente la tarde del sábado, los primeros reportes confirman que trató de ponerse en órbita con un cohete casero.

De acuerdo con medios internacionales, el acróbata tenía por objetivo llegar al espacio para demostrar que la tierra es plana, además de documentar en video su lanzamiento para aparecer en el programa “Astronautas caseros” de Science Channel.

En un video difundido en redes sociales, se aprecia el momento del lanzamiento y tras pocos segundos su paracaídas se desprende, por lo que el fatal desenlace era inevitable. Por su parte la oficina forense del condado de San Bernardino, al este de Los Angeles, anunció que se investigará a fondo el accidente.

El representante del acróbata destacó que no era la primera vez que Hughes realizaba lanzamientos similares, además de asegurar que el sexagenario no era terraplanense, sino que usaba esta teoría para conseguir financiamiento para sus proyectos.

En 2002 le fue entregado un Récord Guinness por un salto de 103 pies (31 metros) en una limusina elástica Lincoln Town Car, también apareció en el video "One Less Thing (Before I Die)" del grupo Death Valley Girls, y en 2019 fue protagonista del documental “Rocketman: Mad Mike's Mission to Prove the Flat-Earth”.