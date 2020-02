Yuri ya prepara su gira para 2021; será una inversión millonaria

Aunque actualmente está trabajando junto al grupo Pandora en el concepto Juntitas, Yuri ya está planeando lo que será su próxima gira que arrancará dentro de un año. La intérprete de “Ya no vives en mí” platicó con Notimex de lo que producirá para 2021, que entre otras cosas es una inversión millonaria.

“Estamos comenzando, diez meses antes porque mis shows son muy complicados, ahora que me fui de vacaciones en el avión, seis horas de vuelo, empecé hacer el set list de mis canciones y era tal la emoción y tal el estrés que me empezó a brincotear el ojo, ya estoy entrenando de nuevo para volver a bailar como antes, he decidido darle a mi público eso que siempre me piden.

“‘Queremos verte bailar como antes’, me dice la gente y por eso me estoy metiendo al gimnasio, empiezo dentro de dos semanas mis clases con uno de mis coreógrafos, también estamos haciendo los arreglos musicales y cuadrando todo para el 2021, creo se estrena este nuevo show en febrero, si Dios quiere”, compartió la también actriz de la cinta “Soy libre”.

De acuerdo con lo que la cantante ideó, en su próximo show, sus fanáticos podrán apreciar coreografías, juegos de luces, cambios de vestuario y efectos especiales, elementos que han sido parte importante de sus espectáculos. “Claro que va haber sorpresas, estoy volviendo a mis orígenes, les he dado la vuelta a mis canciones en rock, en balada, en reggae, como lo ha hecho Madonna, van a haber muy poquitas canciones a las que les voy hacer algo especial, pero la mayoría te puedo decir que regreso a mi sonido original, eso me lo pedían muchos fans”, dijo con emoción.

Reveló además que con todo lo que piensa incluir en su próxima temporada la inversión que se realizará para cristalizar todas sus ideas, simplemente es millonaria: “Por eso estoy empezando desde ahora, voy desde cero, viendo vestuario para mí y para mis bailarines, ya estoy viendo todo a lo que se refiere a las imágenes para mis pantallas, no es lo mismo cuando lo haces hace cinco meses a cuando lo haces diez meses antes, es más barato”.

La consigna que la cantante jarocha se propuso seguir para su show 2021 es regresar al pasado: “Una de las bases que yo quiero hacer es eso, volver a mis orígenes, volver a la Yuri de “Sabes lo que pasa”, y para lograrlo tengo que volver a bailar, tengo que volver a entrenar, este año me la voy a pasar trabajando para el show creando y siguiendo con la gira de “Juntitas”, que este año termina porque yo tengo cosas que hacer, aunque las muchachas ayer me decían ‘No, te queremos más tiempo con nosotras’, ellas y yo estamos ya muy acostumbradas a estar juntas”.