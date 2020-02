Rihanna recibe el Premio del Presidente en los Image Awards

La cantante y empresaria Rihanna fue condecorada con el Premio del Presidente en la entrega de los NAACP Image Awards, esto por su innovadora carrera como artista y músico, pero también por su historial en labores filantrópicas.

Al subir al escenario a recibir el premio, la intérprete de Diamonds, expresó: “Trataré de mantener esto simple, porque, realmente, esta noche no se trata de mí. La finalidad es más grande que yo… mi aportación es muy pequeña respecto a todo el trabajo que se está haciendo en este mundo y el trabajo que aún está por hacerse.

“Si hay algo que he aprendido, es que solo podemos arreglar este mundo juntos. No podemos hacerlo divididos. No puedo enfatizar eso lo suficiente. No podemos dejar que la insensibilidad se filtre”, compartió Rihanna, quien en 2012 fundó la organización sin fines de lucro Clara Lionel, con la que apoya programas para la educación y las emergencias alrededor del mundo.

Cuando a inicios de febrero se anunció que la cantante recibiría el premio, los Image Awards destacaron: "Desde sus logros comerciales a través de 'Fenty', hasta su tremendo historial como activista y filántropa, Rihanna personifica el tipo de carácter, gracia y devoción a la justicia que buscamos destacar en nuestro Premio del Presidente".

Durante la entrega de los NAACP Image Awards también se reconoció el trabajo de la cantante estadounidense Beyoncé, a quien se le entregó los premios de Artista Femenina Excepcional, Álbum Destacado y Variedad Excepcional por sus trabajos relacionados con el material Homecoming: The Live Album.