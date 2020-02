Italia y México, con coincidencias sobre Venezuela y Bolivia

Italia y México tienen "puntos de contacto" en los casos de Bolivia y Venezuela, pues ambos apoyan salidas democráticas y pacíficas en las situaciones que enfrentan, señaló la vicecanciller italiana Marina Sereni.

La funcionaria reconoció la existencia de los puntos de contacto, pero también de divergencias, al terminar su visita al país latinoamericano, citó la agencia italiana de noticias ANSA.

Subrayó que los dos países destacan que "no puede existir una solución que no sea pacífica y democrática" y coinciden en que "no es deseable una solución violenta".

Sobre Venezuela urgió a "reabrir el diálogo entre las partes" en referencia a la oposición y al gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como a "dar una respuesta a la grave crisis humanitaria que está en curso", con un éxodo de personas que han huido principalmente a Colombia y a Perú.

Reveló que el llamado "Grupo de Contacto" del que forma parte Italia sesionará en marzo, a fin de solicitar a toda la comunidad internacional que pida "una negociación", punto en el cual "hay una sustancial convergencia con el gobierno mexicano", agregó.

A juicio de Sereni, el gobierno mexicano "como todo miembro de la comunidad internacional", puede jugar "un papel" buscando empujar a los protagonistas del conflicto para "evitar una confrontación y buscar la mediación y el compromiso".

En relación a Bolivia, dijo que "se ha dado un paso importante" a fin de evitar una confrontación y ha habido capacidad para encontrar un acuerdo sobre la Ley Electoral y celebrar elecciones el 3 de mayo próximo.

"Italia y México comparten el objetivo de que se realicen en Bolivia elecciones democráticas, pacíficas y tranquilas, donde todas las partes puedan participar libremente", indicó la vicecanciller de acuerdo a despacho de ANSA.