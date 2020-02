'¿Cómo compramos un cachito de justicia?', dice madre de mujer asesinada

El 2 de octubre del 2014, María Elena de la Fuente Cepeda perdió a su hija Cecilia Eguía, quien tenía 29 años de edad y era madre de tres pequeños. Su victimario fue presuntamente su exmarido Édgar "NN" quien a pesar de haber confesado su crimen fue puesto en libertad. Hoy su madre reclama justicia.

Elenita, como le llaman sus compañeras, forma parte del colectivo Madres Poderosas, conformado por 12 madres y un "padre poderoso", que como ella, sufren por la ausencia de sus hijas, quienes fueron víctimas de feminicidio. Únicamente en dos de los casos los responsables se encuentran tras las rejas. "El objetivo de reunirnos es apoyarnos y exigir justicia, porque al andar solitas nunca nos hacían caso", dijo Elenita.

Recordó que su andar no fue fácil y así lo sigue siendo. "A mí me tocó completamente sola cuando pasó lo de mi hija. En aquel tiempo no había protocolos, no había mesa de feminicidios, es más, a mí nunca el Ministerio Público me dijo: 'usted tiene derecho a que le asista un abogado penal', no me decía nada".

"La mató por celos", era alguna de las frases que se topaba a diario en su camino por tener esa justicia que aún no llega a su familia.

"Te vienes a enfrentar a todo esto. Te dices: a mí nunca me va a pasar, eso se ve lejos, se ve en otras partes, a mí nunca me va a tocar, es cuando te das cuenta de lo que hay en cada caso, de todo el dolor, de toda la impotencia, de toda la falta de justicia, de la falta de legislación, de todo lo que implica que tantos asesinos anden libres y todavía quieran que tengan derecho a una vida plena".

Lo que María Elena exige al gobierno es: "nosotros te dimos al asesino, lo dejaste libre, a mí me hace sospechar de que hubo dinero de por medio, porque ya estaba ahí, a mí me debían de haber avisado, a mí me debían haber dicho cuándo iba a salir de la cárcel, no se dio nada de eso, apenas y le llegó al juez, él metió un amparo de que la declaración que él había hecho fue bajo tortura, el juez le da la libertad", recuerda con rabia.

Para la madre de Cecy, debió pesar más lo que hizo, "porque no es justo que se tenga que conformar uno con que te digan sabes qué, no está el asesino, dijo que había sido la confesión bajo tortura, pero que se pongan a analizar todos los jueces de que todo lo que dijo era cierto, cada cosa que él dijo en su declaración, que se había salido, dónde la había tirado, qué fue lo que hizo, todo eso era cierto".

Hecho por el que considera que la justicia en Coahuila no es equitativa, "para mí esto es un asco, una porquería, es algo que no te deja pedir justicia, que tú estás esperando confiando en las autoridades y te dan con el dedo en el medio".

Para María Elena, además de penas más severas, lo que se necesita es educar a los niños con valores, porque de lo contrario asegura que el problema será cada vez mayor. "Mira, todo esto empieza por lo que ven los muchachos. Si ellos se enteraron de que mataron a mi hija y el hombre anda libre, ¿qué te da eso a ti como adolescente? La mató no le hicieron nada, yo lo puedo hacer, no pasada nada, no tenemos leyes … donde la ley se compra. Aquí es educar desde el kínder, retomar los valores, dar pláticas donde los niños puedan ir absorbiendo todo lo que dejamos de darles, con lo que se venía creando, no somos amigos de los niños, tienen que tener límites, tienen que tener que marcar: 'de aquí no pasas porque hay consecuencias y si yo no te los marco, no habrá quién te los marque', porque la maestra está obligada a enseñarte lo que debes aprender".

En medio de todo lo que ha enfrentado en los últimos cinco años tras la muerte de su hija Elenita, cierra su charla diciendo "¿cómo compramos un cachito de justicia?".