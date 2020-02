'Estado debe erradicar feminicidios', señala vocera de la Red de Mujeres

El tema de feminicidio no es un fenómeno nuevo, todo el tiempo ha existido. Ariadne Lamont, vocera de la Red de Mujeres de La Laguna explica que esta problemática data desde que existe el patriarcado (predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social). Recalca que es delito del fuero común, es decir, le compete a las fiscalías generales de los estados. Por lo tanto es el Estado el que debe prevenirlo, atenderlo, sancionarlo y erradicarlo.

Haciendo un poco de historia, Lamont comentó que desde la era del paleolítico tardío, del neolítico, fue donde nació el patriarcado y con él la violencia hacia la mujer con la apropiación de sus cuerpos. Es un sistema que educa a los hombres a que sean machistas y a las mujeres a que protejan al patriarcado, es decir, que vigilen que otras mujeres no toman ese pacto.

"Entonces el patriarcado, que es la estructura y el machismo que es la conducta, te van a censurar, te van a hacer que pagues la osadía de romper ese pacto, que debes de estar callada, sumisa, sometida, atender a tu marido, atender en cuerpo y alma a tus hijos y a tu familia y no tener vida propia".

Las mujeres tienen derecho a desarrollarse, a aprender, a cultivarse, a estudiar, pero el sistema no está hecho para soportarlo, que la mujer pretenda igualdad con los hombres, que salgan a "invadir" espacios que son de ellos, por eso "las castigan".

En materia legal, Lamont comenta que Coahuila cuenta con uno de los marcos protectores muy amplio y de lo mejor, casi comparable con el de Ciudad de México, sin embargo dice, allá las mujeres sí pueden decidir sobre su propio cuerpo como lo es el aborto legal, que en esta entidad es limitado.

Pero ¿por qué pese a contar con ese marco legal, siguen matando a las mujeres?, cuestiona. Negligencia, impunidad, responde. Señala que en lugares donde hay cero impunidad, bajan los feminicidios.

"Claro, porque si los hombres saben que les va a ir mal si matan a una mujer, lo piensan dos veces. Son machos pero no tontos, pero como ven que quedan impunes, se vuelven a atrever una y otra vez. Sí tenemos sentencias contra hombres que asesinaron a mujeres, pero son las menos".

La vocera de la Red menciona que otra de las fallas del sistema en la entidad es el actuar de los primeros respondientes, ya sea la Policía Municipal, estatal e incluso el Cuerpo de Bomberos, que carecen de preparación. "Como que no conocen el protocolo de atención a la violencia feminicidio. No conocen el protocolo de atención al feminicidio porque cometen muchos errores y son los primeros que llegan. Uno de esos es que dejen que se filtren las fotografías, eso no debería de ser jamás, porque eso no solo revictimiza a la mujer asesinada sino a su familia también", como fue el caso de Ingrid Escamilla, la joven de 25 años cuyo cuerpo fue desollado por su pareja, Érick Francisco "NN", caso por el que también elementos de la Policía capitalina son investigados por filtrar las fotografías de su cuerpo.

"Este problema del feminicidio no solo le compete a las familias que han perdido a una hija, o a la Red de Mujeres. Nosotros tenemos trabajando con eso hace 23 años, pero también le compete a toda la ciudadanía, todos los hombres tienen que ponerse a pensar. ¿Por qué les gusta ver fotos de pornografía, por qué las comparten?", comenta Lamont.

También es responsabilidad de las autoridades como la Secretaría de Educación Pública, que debe atender a los pequeños, que les debe proporcionar información desde la igualdad, "porque el problema de la desigualdad es que alguien se crea superior a ti, que unas personas tienen derecho por encima de los tuyos".

El fenómeno del feminicidio también es resultado de la impunidad de quien debe impartir justicia, es decir, del Poder Judicial del Estado, "que nos queda a deber, porque no está juzgando con perspectiva de género y derechos humanos; hay jueces que sí lo hacen pero otros no". Recalca que debe ser el Estado el que debe prevenir, atender, sancionar y erradicar el problema, "el feminicidio es un delito del fuero común", y en ese sentido dice que no se llegará a ningún lado con ese "ruido externo", que busca sembrar la idea en la gente que no conoce del tema "porque no tiene por qué saberlo", de que es responsabilidad del Gobierno Federal atenderlo, "es un delito que le toca resolver a los estados", insiste.