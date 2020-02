Pepe Aguilar tiene una carrera de 10

Hay muchos artistas que han hecho de los escándalos una manera de acaparar reflectores y con ello mantenerse vigentes, ése no es el caso de Pepe Aguilar.

El cantante lleva más de 35 años de trayectoria, siempre alejado de controversias y con la consigna de tocar las emociones y los sentimientos de sus seguidores a través de sus canciones.

"No me gusta andar metido en problemas, lo mejor que uno puede hacer es trabajar siempre dándolo todo y con el objetivo de que las personas se diviertan o se enamoren con las melodías de un servidor. Nada me hace más feliz", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Pepe se encuentra contento e ilusionado porque el 28 de febrero volverá a Torreón para presentar de nueva cuenta Jaripeo sin fronteras al lado de sus hijos, Ángela y Leonardo, y de su hermano Antonio. El show se realizará en el Coliseo de Torreón.

"Como ustedes saben Torreón es una tierra que quiero mucho. Desde hace décadas nos ha tratado muy bien a mí, a mis padres, a mis hijos, a toda la familia. Sabemos que muchas personas se quedaron fuera del jaripeo el año pasado y por eso volvemos".

Sobre el espectáculo que ha recibido elogios de la crítica especializada tanto de México como de EUA, el artista manifestó que tiene una duración de tres horas. Los laguneros podrán disfrutar de una gran variedad de segmentos.

"Traemos caballos, toros, toros de lidia, charros, jinetes, vaqueros y bueno la parte musical de mis hijos, mi hermano y un servidor. Es un show para toda la familia que estoy seguro les va a encantar a quienes no lo vieron en julio pasado o bien también esperamos de nuevo a quienes deseen retomar esta experiencia".

Aguilar manifestó que Jaripeo sin fronteras de igual manera se ha puesto como objetivo inculcar las tradiciones mexicanas a las nuevas generaciones.

"En estos tiempos estamos más conectados que nunca, pero desconectados de nosotros mismos. Es importante que los chavos sepan de dónde venimos.

"Deseo que se sientan orgullosos de sus raíces. El folclor mexicano es una maravilla por donde lo veas... en la comida, las tradiciones, la música o la danza", relató el intérprete de Por mujeres como tú.

Desde la comodidad de su hogar, el cantante dijo que algo que también le entusiasma es el poder compartir el escenario con su propia familia, algo que él ya había experimentado con sus padres.

"Desde hace años, llevo a mis hijos conmigo. Es normal estar con ellos en el escenario, es más, cuando no trabajamos nos extrañamos. Nosotros tenemos la bendición de ser una familia y además laborar unidos.

"Mis hijos son buenos muchachos en lo personal y en la cantada también. Hay mucho de que estar orgullosos de ellos, justamente Ángela acaba de sacar nuevos temas inspirada en Selena. Creo que estamos repitiendo la historia que tuve con mi familia".

Por otro lado, Pepe presumió que el tema Prometiste se ha vuelto un suceso en plataformas digitales como Spotify y YouTube.

"Ese tema lo lanzamos en 2011 en el disco Negociaré con la pena, luego hicimos una versión nueva para el Unplugged con Ángela, La Marisoul y Melissa, la cual lleva más de 120 millones de reproducciones en Spotify".

Sobre un nuevo material discográfico, Aguilar adelantó que no alista uno sino dos. Pidió a sus seguidores estén al pendiente de sus redes, ya que en ellas informará las fechas de lanzamiento.

"Como saben, manejo mi carrera discográfica de forma independiente desde hace años. Ya pronto estaré sacando discos, uno contendrá rolas inéditas, no puedo adelantarles títulos ni nada ya que estamos preparando una bonita sorpresa para ustedes".

Al preguntarle a Pepe si compraría cachitos de lotería para la rifa del avión presidencial, respondió que no tiene ni la menor duda de que lo hará.

"Imagínense si me saco el avión. Ya me vi con mis hijos, mis caballos y todo mi equipo arriba. Así haremos nuestras giras más cómodos", comentó entre risas.