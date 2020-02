Lambda García desmiente lo dicho de Sherlyn

Sherlyn arremetió contra el programa de espectáculos Ventaneando después de la publicación de una entrevista realizada al actor Lambda García.

Y es que el famoso programa de la televisora del Ajusco cuestionó al actor sobre los rumores que apuntaban que él era el padre del hijo que espera Sherlyn, quien se sometió a inseminación artificial.

Lambda García desmintió la información y aseguró que Sherlyn será una gran madre. La conductora de televisión criticó la entrevista publicada por Ventaneando asegurando que fue una falta de respeto para ella y su hijo. "Las conductoras del programa son mamás y saben bien que con los hijos no se juega", pidió.

Tras desmentir haber dicho que Sherlyn le pidió ser el padre de su hijo, los conductores de Ventaneando salieron en su defensa y tacharon al famoso de mentiroso al asegurar que sus declaraciones no fueron editadas. "Ahora resulta que ya se molestó, mira yo te voy a decir mi opinión a mi se me hace que allá en su programa que hace en Televisa, haya le dieron la línea pa' que armara este mitote y pa' que todo mundo estuviera atento", dijo Pedro Sola.

Mientras tanto Daniel Bisogno recalcó que la productora de Hoy, Magda Rodríguez, es quién podría estar detrás de todo este escándalo que se armó entorno a estos dos actores.

Lambda García le pidió disculpas a su amiga Sherlyn por los comentarios que hizo en una entrevista sobre la paternidad del hijo que espera la actriz.

Con la voz entrecortada, Lambda aclaró en vivo, en el programa Hoy, y junto a Sherlyn, que dichas declaraciones que dio a Ventaneando fueron sacadas de contexto. Hace unos días, en Ventaneando, el actor fue cuestionado sobre si en alguna ocasión, Sherlyn le pidió que fuera él el padre biológico de su hijo.

"Me dijo: oye mi amor, vamos a hacer ahí un pacto; le dije 'no', para mí sería muy difícil; es complicado siendo amigos, dar la semilla, porque no te puedes deslindar al cien por ciento", explicó.

Ante estas declaraciones, Sherlyn respondió a través de un comunicado en Twitter, lamentó que en el programa de TV Azteca se estén "dando a la tarea de buscarle un papá a su hijo", como si tuviera algo de malo ser mamá soltera.

También a través de un comunicado, Lambda García aclaró que Sherlyn nunca le pidió que fuera el padre de su hijo.

En Twitter, Sherlyn le agradeció la aclaración y le reiteró su cariño.