La felicidad obsesiona a James Spader

"Son los misterios de la vida los que hacen que valga la pena vivirla", concluye James Spader después de una larga reflexión.

El actor es quien en la pantalla da vida al criminal "Raymond Reddington", protagonista de la serie The blacklist.

Quien fuera uno de los más buscados por el FBI es ahora el encargado de llevarlos a atrapar a los mayores criminales y terroristas del mundo gracias a su llamada "Lista negra", en un programa en el que los misterios alrededor de los protagonistas están a la orden del día.

Pero más allá de las cámaras, si el hombre común y corriente, James Spader, pudiera resolver algún misterio, ¿cuál sería?

"Esa es una pregunta grande y para una persona obsesionada con cuestiones compulsivas es una gran, gran pregunta", dice el actor en entrevista.

"El misterio de cómo vivir tu vida con un sentimiento de felicidad y satisfacción y, al mismo tiempo, con un sentimiento de gracia y sabiduría, es un misterio y cómo hacerlo con éxito es algo que creo que uno debería tratar de resolver por el resto de sus vidas", explica.

El histrión toma el teléfono para hablar con medios de países como México, Singapur y Brasil y, al contestar, da cuenta de que es de aquellos que dan respuestas largas y con un dejo de reflexión; mientras habla es como si él mismo fuera descubriendo la respuesta.

Con tranquilidad explica que disfruta de viajar y estar expuesto a diferentes artes y culturas de alrededor del mundo y es por eso que lo que le rodea le inquieta y la pregunta de "cómo llegamos aquí", resuena en su mente.

El nominado al Globo de Oro por su personaje de "Raymond Reddington" regresará a la televisión mexicana el 26 de marzo con el estreno de la séptima temporada de The blacklist, a través de la señal de AXN, a las 22:00 horas, tan sólo a un mes de que se confirmara que habrá una octava entrega.

James relata un poco de lo que se podrá ver en esta nueva entrega en la que, luego de ser traicionado por uno de los personajes, "Red" se encuentra secuestrado y con un futuro incierto.

Además, habla sobre el impacto de la producción.

"El programa resultó ser capaz para satisfacer a muchos tipos diferentes de espectadores y también creo que la gran opinión es que la audiencia internacional es absolutamente enorme y crucial para el espectáculo.

No solo es muy importante para nosotros sino también para la historia", comenta.

¿James Spader ha pensado en el final de la serie? Sí.

Aunque a siete años de su estreno explica que no se aburre de dar vida a "Reddington", cuenta que el final es un tema del que habla con los escritores.

"Conozco a grandes rasgos de cómo terminará".

Pero antes de que esa fecha llegue se toma tiempo para desmenuzar a su personaje.

"Él nunca está en la pantalla a menos que haya algo decisivo, realmente me preocupa mucho que no exageremos con "Reddington", que no haya demasiado de él, nunca permitimos que el personaje simplemente estuviera pasando", dice.