Ante elecciones, cuidarán programas de apoyo social en Torreón

Con "especial cuidado" se seguirán llevando a cabo los proyectos de apoyo social en Torreón, así lo informó la titular de la Comisión de Desarrollo Social en Cabildo, Thalía Peñaloza, quien destacó que existe una comunicación adecuada con la dirección correspondiente para evitar infringir la ley electoral de cara a los comicios del próximo mes de junio.

Señaló en específico las acciones que se desarrollan, desde el convenio de colaboración entre el Municipio de Torreón y la organización civil "Congregación Mariana Trinitaria", misma que subsidia un porcentaje del costo de tinacos y cisternas en favor de la población con mayor necesidad, siendo el Municipio de Torreón el canal de gestión únicamente.

Fue durante el 19 de febrero pasado que se llevó a cabo la más reciente de las entregas de tinacos y cisternas a beneficio de la colonia Roma. En ese sector se otorgaron 19 tinacos y 5 cisternas con capacidades desde 450 hasta 5,000 litros, sin embargo, el año pasado se entregaron 65 tinacos y 4 cisternas en total.

"No es recurso municipal, es dinero de las personas, de los beneficiarios y el único interés es que les salga en una cantidad mucho menor a como está en el mercado... Hay también filtros de agua y buscamos que la gente tenga acceso a este tipo de apoyos".

Sobre el programa en los tiempos electorales, Peñaloza admitió que se tendrán que realizar modificaciones de publicidad y promoción, no así en cuanto a la ayuda como tal. "Lo que tenemos que hacer es cuidar los programas, por ejemplo, el alimentario o el de cobijas, paquetes de material, no se hagan en eventos masivos, no se hagan en lugares de mucha concurrencia vecinal, se van a cuidar mucho las formas... Debemos de cuidar ciertos requisitos que nos marca la propia ley electoral, lo tenemos muy claro, con especial cuidado", señaló la regidora.

Desarrollo Social