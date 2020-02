Angélica Aragón apoya el paro del 9 de marzo

La gravedad del problema de los feminicidios en México preocupa a la actriz Angélica Aragón, quien apoya el paro del 9 de marzo ante la urgencia de resolver la ola de violencia de género que se vive en el país.

"Me sumo a esto. En este momento hay muchas mujeres jóvenes que están despertando a este movimiento que empezó cuando se pidió el sufragio para la mujer, el derecho a la educación y el pensamiento", aseguró ante la prensa.

La actriz ha participado desde hace varios años en la organización Mujeres aportando a Mujeres, ha colaborado en un libro y diversas radionovelas, emitidas sobre todo en zonas rurales, y en el fomento a la equidad de género y los derechos legales, ya que destacó que su abuela fue de las primeras feministas.

"Yo estoy absolutamente a favor de los movimientos de liberación de las mujeres, no sé si los métodos sean los que yo hubiera escogido, pero no estamos para ser selectivos. Ahorita ya la situación es desesperante ante los feminicidios y cada quien está reaccionando como Dios le da a entender y como mejor puede dentro de su entorno y circunstancias", argumentó.

Sin embargo, quiso recordar que las mujeres llevan 120 años construyendo el género en la búsqueda de una sociedad justa y equitativa, por lo que considera que los hombres están desfasados en esa construcción porque siguen con su mirada tradicionalista.

"No estamos hablando el mismo idioma, no estamos parados sobre el mismo terreno. Nosotras tenemos un trabajo hecho que los hombres no han querido hacer y que no debemos hacer por ellos. Ahí es donde vienen los enfrentamientos".

Aragón no cree que el daño a la propiedad privada sea el mejor respaldo para un movimiento, aunque "ya en el calor de la calle creo que todo se vale en el sentido que el reclamo por la equidad es justo, no es un capricho sino un derecho", agregó.