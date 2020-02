Justin Thomas tiene buena ronda y es nuevo líder

Justin Thomas empezó y cerró su ronda con bogeys. Lo mejor se dio en los 16 hoyos de por medio, con ocho birdies que le permitieron firmar el sábado una tarjeta de 65 golpes, seis bajo el par de campo, y liderar por un golpe el Campeonato de México.

En este torneo del World Golf Championship, eso no es garantía de nada rumbo a la última ronda.

Thomas estaba cinco golpes detrás al promediar la primera parte del recorrido en el Chapultepec Golf Club. Acabó con una ventaja de un golpe sobre Patrick Reed y Erik Van Rooyen.

Nadie ilustró los súbitos vaivenes como Jon Rahm. El español arrancó la tercera ronda a 10 golpes del liderato y saldrá hoy en el penúltimo grupo, apenas cuatro golpes detrás.

Rahm abrió con seis birdies en siete hoyos y entusiasmó a la galería con un wedge en el 17 de par 3 donde logró un "hoyo en uno". Eso le dejó con un 61, imponiendo un récord para el campo y acabar con la ronda más baja de su joven carrera.

Más importante, Rahm sigue en la pelea en México.

"Estoy muy contento de que, después de dos días, mañana (hoy) tendré una oportunidad legítima de ganar sin necesidad de un 59 o algo así", dijo Rahm.

Abraham Ancer disfrutó ayer de su mejor ronda y sueña con una mejor hoy en sus aspiraciones por estar entre los mejores.

Ancer hizo birdies en los hoyos uno, dos, tres, 11 y 12, y solo cometió un error, un bogey en el cuatro, y pasó del escalón 19 al 12 de la clasificación.

"Fui muy consistente al comienzo con tres birdies y después de ahí se me enfrió un poquito el golpe para embocar, pero le pegué muy bien a la bola desde la salida, luego estuve un poco flojo en los impactos al green, pero no me puso en situación de mucho estrés", compartió en conferencia de prensa.

Pero en general se siente contento, no se puede quejar porque es su mejor ronda de la semana y este domingo quiere hacer una mejor. "Debo hacer una ronda, a la mejor, de seis o siete golpes bajo par. Es el mismo plan y meter la mayor cantidad de birdies posible".

La paciencia y una sonrisa se apoderan del mexicano Carlos Ortiz, sobre todo porque firmó una tarjeta de 66 golpes para escalar 21 posiciones y subir al decimoquinto puesto.

"Me siento muy contento porque le estoy pegando bien a la bola desde el primer día y este es el día en el que más cerca la dejé del hoyo. Al principio me costó un poquito de trabajo, los putts no querían entrar y al final lo hice de buena distancia y cerré bastante bien", expresó.

El jalisciense salió por el tee del 10. Embocó para birdie en el 11, 12 y 17; mientras que en el 13 y 18 hizo bogeys. Para la segunda parte se le calentó la mano y logró cuatro "pajaritos".