La UA de C da de baja a ocho estudiantes y a un profesor

Por el tema del acoso se ha dado de baja a unos ocho estudiantes de diferentes planteles de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), así como a un maestro y tres más involucrados en el mismo tema adelantaron su jubilación, así lo dio a conocer el rector Salvador Hernández Vélez.

"El problema de acoso es un problema generalizado de la sociedad en donde hay toda una corriente de hartazgo en el sentido de que no haya solución a este tipo de problema", comentó el rector en su visita a la región.

Lo anterior, en relación al reciente caso de "acoso cibernético" del que fueron víctimas alumnas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unidad Torreón, las cuales denunciaron a través de las redes sociales el hecho del que eran víctimas.

Sobre el caso, el rector anunció que tres estudiantes de la misma facultad fueron suspendidos en tanto se lleva a cabo la investigación.

Si bien dijo que no se presentó denuncia ante el Comité contra la Violencia de Género, se aplicó el protocolo, el cual exige dar atención aún sin tener a las víctimas de frente.

De acuerdo con Hernández, se trata del primer caso que se da en este año.

Sin embargo, hasta el momento se han contabilizado al menos ocho casos de estudiantes, así como de maestros.

"El año pasado hubo el caso de la destitución del director de la preparatoria (Mario) Narváez turno matutino (de la ciudad de Saltillo) porque fue denunciado por una maestra, por eso nosotros como autoridades universitarias lo separamos del cargo, lo que facilitó la investigación a la Fiscalía (General del Estado). La Fiscalía llevó a cabo el proceso correspondiente. Lo encontró culpable. Hay varios casos, como tres más, que para no meterse en el proceso, se jubilaron; no se fueron impunes, pero ya nosotros no lo contamos eso, porque lo continuó la Fiscalía", explicó.

En el caso de la Facultad de Jurisprudencia, dos alumnos fueron dados de baja y fueron dos las alumnas afectadas.

Otros dos alumnos fueron también dados de baja de preparatoria Narváez, pero por narcomenudeo.

Y en la escuela de bachilleres Ateneo Fuentes, también otra persona fue dada de baja.

Sobre el número de víctimas, el rector dijo que los datos no son tan claros, "porque ellos hacen su denuncia y si es anónima, la debemos de atender. No debemos de tener a la persona afectada en frente para atenderla porque si sí se juzga con perspectiva de género, no se tiene que tener a las personas".

Como lo dio a conocer la coordinadora de la Unidad Torreón, Sandra López, cada escuela y facultad cuenta con un comité para la atención de estos casos. "En ese marco, nosotros implementamos lo que se conoce el protocolo de acción para resolver los problemas de violencia de género.

ACOSADORES

Denuncias

La universidad cuenta también con personas nombradas por la comunidad de cada escuela o facultad, que son ante quienes se hace la denuncia correspondiente.

8

ESTUDIANTES

Y un maestro han sido dados de baja por casos relacionados con el acoso.

NúMERO