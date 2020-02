Lindsay Lohan vuelve a la pantalla grande junto a Mickey Rourke

La actriz y cantante estadounidense Lindsay Lohan, regresa al cine con el thriller de temática sobrenatural Cursed, al lado del nominado al Oscar, Mickey Rourke, donde interpretará a una detective del departamento de policía.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, la exestrella de Disney, que fue vista por última vez en el programa de telerrealidad Lindsay Lohan´s Club Beach, y como jurado en The Masked Singer Australia, participará en la cinta escrita por Ian Holt y dirigida por Steven R. Monroe, quien dirigió el remake de 2010 del clásico de culto, I Spit on Your Grave.

La producción correrá a cargo de Angel Oak Films y Alt House Productions y se comenzará a filmar en verano, pues será uno de los largometrajes que ambas casas productoras ofrecerán en el European Film Market de Berlín, para su posterior distribución.

Cursed cuenta la historia del psiquiatra “David Elder”, que será interpretado por Rourke, quien se une a la detective “Mary Branigan” (Lohan), en la búsqueda de un paciente que ha escapado del hospital psiquiátrico, y evitar que asesine a cinco personas que ha secuestrado en una casa aislada de la ciudad.