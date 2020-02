A paso seguro

El 11 de agosto de 2011 es la fecha que cambió la vida de Mayra Hermosillo. Ese día la joven torreonense decidió dejar su tierra para ir a conquistar su sueño: ser actriz.

Y tras varios años de picar piedra y muchas lecciones aprendidas, Mayra ha logrado cristalizar ese anhelo. Actualmente es la encargada de dar vida a Enedina Arellano Félix, en la exitosa serie de Netflix, Narcos: México en su segunda temporada.

Desde la Ciudad de México la actriz tomó la llamada de este diario para platicar sobre sus inicios, su nuevo personaje y sus planes.

Mayra estudió comunicación en una escuela privada de la región, mientras cursaba la carrera de comunicación tuvo la oportunidad de trabajar en varios medios de comunicación, en uno era la encargada de dar el clima y en otro fue reportera de cultura, y aunque Hermosillo disfrutaba mucho sus actividades, el "gusanito" de la actuación siempre se hizo presente.

"Mi primer contacto con la cámara fue cuando daba el clima, mi mamá me grababa y en la noche yo llegaba y me veía, empecé a entender el lenguaje con la cámara y de la relación que uno tiene con los gestos y como se pueden ver ahí, después fui reportera de cultura, me fue muy bien, me ayudó mucho a despabilarme, pero lo mío siempre había sido la actuación, yo lo adoraba y quería actuar, sólo que a mí me daba mucha inseguridad porque sólo tenía las referencias que se veía en la tele, con unos estereotipos muy marcados, es muy triste, pero cierto, hasta que asistí a un taller que impartieron maestros de Ciudad de México en el Teatro Nazas y ahí entendí que sí había otras formas de actuar y entonces me animé; le dije a mi mamá me voy, terminé mi carrera, agarré 'mis chivas' y me vine a México", contó mientras tomaba un descanso entre las grabaciones de su próximo proyecto.

Con el apoyo de su madre y con una maleta cargada de sueños y ganas de triunfar, Mayra llegó a la capital del país y pronto descubrió que yo no iba ser fácil lograr una carrera, sin embargo, eso no desanimó a la torreonense, pues como ella dice, "vengo de una familia llena de mujeres fuertes y trabajadoras".

Inició con talleres de actuación y ahí sus maestros la fueron acercando a proyectos cinematográficos.

"Si ha sido una carrera lenta porque yo no tengo contactos, mi familia no viene del mundo artístico y la gente que estaba aquí de Torreón estaba haciendo lo mismo que yo, tratando de ganarse un espacio en algún medio, así que nuestra forma de echarnos la mano era echarnos porras".

Pero como dicen, Mayra va lenta pero segura, pues al pasar los años aprendió a priorizar qué es lo que quiere en su carrera y para ella es muy importante elegir historias que le interese contar y se siente afortunada de haber logrado participar en esos proyectos.

Así llegó su primera oportunidad, La rabia de Clara, documental de Michelle Garza, al cual le tiene un gran cariño y además le dejó una buena relación con la directora, con quien volverá a trabajar en su ópera prima, Huesera, y será una historia de terror, "ella es una de las directoras que pronto va a ser reconocida en México, es muy talentosa y una de las mejores", reveló Mayra.

Después realizó dos largometrajes, El peluquero romántico, de Iván Ávila, y Distancias cortas, de Alejandro Guzmán.

Y con el cortometraje En la piel de Lucía hizo su debut de directora. En Falco trabajó bajo la dirección de Ernesto Contreras.

"A partir de agosto mi cortometraje estará disponible en una plataforma, la verdad es que ha sido bien recibido en los festivales, se estrenó Guadalajara, fue a La Habana, Monterrey, San Diego, la verdad para ser nuestro primer cortometraje y producción nos fue muy bien".

Llega Enedina

Más tranquila y relajada y con tres casting en los cuales no quedó, Mayra Hermosillo realizó una vez más la prueba para ser parte del elenco de la segunda temporada de Narcos: México, y ahora logró entrar con un papel que para ella representa todo un reto.

"Fue lo más loco de todo el mundo, este personaje lo 'castearon' en Colombia, España, Estados Unidos y México, buscaron la esencia del carácter que ellos querían presentar, yo ya había hecho casting tres veces antes, así que para esta vez me relajé y di lo mejor de mí, no me puse ninguna presión, así que cuando quedé fue muy emocionante".

Sobre Enedina se conoce muy poco, sin embargo, en la serie está muy claro cómo es el personaje, así que Mayra preparó el papel ha base de los artículos a los que tuvo acceso y sobre todo con mucho respeto.

"Es una mujer que no le gusta que hablen de ella, no le gusta dar de qué hablar, no es ostentosa, así que rescaté rasgos de su carácter de varios libros, es una mujer con bases muy religiosas, además, es un personaje que lo hacemos con mucho respeto, igual que toda la serie. Narcos no es una serie documental, no pretende ser idéntico a lo que sucedió, sí está inspirada en hechos reales y te da la libertad de crear un personaje, así que si ella llega a ver esta serie espero que sepa que está hecha con mucho respeto".

Sobre trabajar con Diego Luna, con quien tuvo la oportunidad de compartir la puesta en escena Privacidad, comentó: "Para mí Diego es alguien a quien hay que aprenderle mucho, él para mí es una linda historia, porque cuando yo recién llegué de Torreón fue a lectura de una historia dramatizada por él y lo esperé a la salida y le pedí consejo para dónde moverme y él fue muy amable conmigo, y la vida nos llevó a coincidir en la obra Privacidad y ahora en Narcos: México, él es generoso, divertido, tiene un conocimiento muy amplio políticamente, socialmente y culturalmente, no habla si no sabe de lo que está hablando, además es alguien que comparte todo lo que tiene y sabe, y a eso súmale que es muy divertido".

Actualmente Mayra se encuentra en la grabación de una serie, de la cual por razones de contrato no pudo dar mayores detalles, pero saldrá a la luz el próximo año, además está en la producción de su segundo cortometraje O negativo, el cual se desarrolla en la sala de espera de un hospital que sirve de hilo conductor para grandes historias.

Además está escribiendo su primer largometraje, donde el personaje principal será Roberta, una niña de seis años cuyo carácter se formó gracias a su relación con las figuras femeninas con las que convivió. Así que en nombre de Mayra Hermosillo sonará este año y sonará muy fuerte.