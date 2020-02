Pide Vitela denunciar casos de inseguridad

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, pidió a la ciudadanía que si presentan alguna situación de inseguridad, lo manifiesten a través de una denuncia formal, pues esta semana se han registrado varios hechos en falso que han generado pánico en el municipio.

"Si encuentran algún tema de inseguridad pongan una denuncia para poder seguirla", apuntó. Incluso, dijo que el pasado jueves y después de una reunión de seguridad pública que tuvo en el Cefereso, le tocó ver una motocicleta que iba en persecución de una camioneta, que salió en redes sociales.

"Y me voy yo también detrás de ellos, ya no me podía quedar con la duda, decían que era una banda que robaba niños, nos activamos todos por el simple hecho de la duda y se comprobó que no era así, anduvieron por diferentes partes Seguridad Pública, Protección Civil, DIF, todos nos activamos. Preguntando el tema del niño en Casa Blanca, dicen que andaba una persona que se robaba niños y fuimos siguiéndole la ruta y no encontramos nada", explicó.

Vitela Rodríguez dijo que la situación de violencia en el país "motiva, asusta y tienen razón", pero que el ayuntamiento en coordinación con diferentes órdenes de gobierno está realizando diversas acciones en materia de seguridad para dar tranquilidad a los gomezpalatinos.

La alcaldesa consideró que las redes sociales son una herramienta que sirve en lo positivo pero también en lo negativo y agregó que aunque las alertas no se pueden dejar de atender, es necesario que los padres de familia dialoguen con sus hijos e hijas para que hagan uso responsable de las plataformas digitales.

Vitela Rodríguez comentó que el ayuntamiento no puede desestimar ningún supuesto, "porque se trata de lo más valioso que tenemos, que son nuestros niños".

En referencia al bloqueo que realizaron el pasado jueves habitantes del fraccionamiento Casa Blanca en la carretera federal Gómez Palacio-Jiménez, la presidenta municipal comentó que se atendió el asunto y no pasó nada.

Dijo que se aprovechó para atender algunas necesidades y solicitudes que le fueron planteadas por los habitantes de este sector.

Amenazas y privación de libertad