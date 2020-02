Buscan trabajar en la firma Milwaukee

Desde gerente de restaurante hasta contador general, ejecutivo de ventas, camillero y soldador... La oferta fue muy diversa en la Feria del Empleo que se realizó ayer en las instalaciones del Banco de México, sin embargo, las vacantes que generaron mayor expectativa fueron las de Milwaukee.

Entre las vacantes que posicionó la empresa hubo de ingeniero en tablillas electrónicas, planeador maestro de materiales o producción, ingeniero de motores eléctricos DC, contador con impuestos, nóminas y contabilidad general. La fila de interesados salía de las oficinas y llegaba hasta la calle.

Ante lo concurrido del evento, el presidente de la comisión de Desarrollo Económico en el Cabildo de Torreón, Alfredo Mafud Kaim, advirtió la importancia de generar estas alternativas y vinculación laboral para la población, y destacó la coordinación entre el Gobierno del estado y del municipio.

"Son alrededor de 50 empresas ofertando oportunidades y lo que tenemos que trabajar mucho es hacer que estos perfiles y estos mil a mil 200 empleos que se están ofreciendo puedan beneficiar a la mayor cantidad de gente, ocuparla; yo insisto en darle seguimiento a los resultados y ver, de estas personas que vienen, cuántas se quedan realmente con trabajo", comentó.

El regidor dijo que es necesario romper los círculos viciosos en los jóvenes, donde las empresas no los contratan por falta de experiencia, pero ellos no pueden adquirir la experiencia si no reciben alguna oportunidad. En este sentido, dijo que es un sector poblacional importante debido a la generación económica.

También se refirió a los adultos mayores, que enfrentan una limitante por su edad para ser contratados.

"En aquello donde las familias tengan oportunidades de empleo es algo en lo que tenemos que seguir trabajando", comentó.

Mafud Kaim dijo que el panorama económico nacional es muy complicado debido a las decisiones de política económica en el Gobierno federal, que están inhibiendo, en vez de fortalecer, la inversión y el empleo. Sin embargo, consideró que Coahuila y La Laguna viven un esquema diferente, pues se generan aquí oportunidades de inversión y alternativas de empleo para los ciudadanos.

Vacantes