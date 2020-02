Los Godínez viven su mejor momento

Las historias de los llamados "godínez" -adjetivo utilizado para los empleados de oficina en México- viven su mejor momento y así lo confirma La rebelión de Los Godínez, filme que pretende repetir el éxito de la taquillera Mirreyes vs Godínez (2019).

"Creo que en esta nos fijamos muchísimo más en el 'godinato' y lo que sucede dentro del corporativo en las distintas etapas y posiciones y jerarquías de cada 'godín'", dijo Gustavo Egelhaaf, protagonista de la película.

"Todas las personas que trabajan en este tipo de oficinas sabrán y entenderán acerca de que hasta en los 'godínez' hay razas, es una comedia que tiene acción, que tiene romance, tiene mucha animación", agregó.

Esta cinta explora algunas costumbres de los típicos trabajadores de oficina mexicanos, como el viajar en metro y, al lograr abrirse paso entre la gente, tener a su vez "armas" para enfrentar a sus "enemigos". Así ocurre con el personaje de Anna Carreiro, quien tiene a una jefa implacable, encarnada por Bárbara de Regil. Si bien la actriz solo ha viajado cinco veces en el metro de la Ciudad de México, los trayectos fueron suficientes para que aprendiese las mejores técnicas de empuje.

"Cuando hice la escena con Bárbara tuve un equipo que me apoyó para colocar el golpe y hacer el truco. Bárbara es una gran compañera en escena, me ayudó, la practicamos y creo que tuvimos un buen resultado. Me encanta, me divierte mucho y pues yo me la madreo (golpeo)", explicó.

Uno de los grandes atractivos del filme es la participación de Alejandro Suárez, quien está en la mente de los mexicanos con desternillantes personajes de comedia como Amado Tomillo o Vulgarcito. Después de Acapulco, la vida va (2017), el actor encarna al abuelo de Egelhaaf. En torno a las metas que aún tiene que saldar con la vida y su carrera, situación que también vive el personaje, el mítico actor fue claro. "Yo pienso que cada quien tiene su destino escrito, solo que no lo hemos leído", citó.