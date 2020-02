Santos Laguna debe mejorar la efectividad a la ofensiva: Almada

La falta de regularidad y de definición ante el arco rival, han sido los factores que han impedido en este Clausura 2020, la falta de resultados positivos de Santos Laguna.

Ese fue el análisis realizado por el técnico albiverde, Guillermo Almada, luego de haber concluido el primer tercio de la campaña regular en la Liga MX.

"Hemos tenido un poco más de irregularidad en el juego, con Tigres hicimos un muy buen partido, con Pumas también, con León también, otros no tanto, y quizás lo que sí no estamos tan eficaz, es en la definición", confesó el estratega charrúa.

Dijo que el partido de Copa contra Monterrey fue distinto, en la que no generaron las situaciones de gol que pretendían, por lo que tienen que buscar una regularidad, misma que se dará al estar solamente enfocados en la Liga.

"Una de las cosas que tenemos que mejorar indudablemente, es la efectividad, porque hemos tenido menos efectividad en el porcentaje de situaciones creadas en el campeonato anterior, es decir, tenemos menos en este, y eso nos ha limitado conjuntamente con algunos errores defensivos que nos han complicado el resultado, más allá de un partido muy malo como el de Cruz Azul".

3 JUEGOS ha disputado Santos como visitante este torneo, tiene un empate y dos derrotas.

Y es que para Almada, el techo de sus jugadores está todavía muy lejos en la presente campaña, y aunque ha modificado un poco la estructura por el nivel de los futbolistas que a veces se hace difícil de sostener en un año, piensa que todavía pueden crecer muchísimo más.

"No nos olvidemos, que tenemos uno de los equipos que en promedio de edad es de los más jóvenes de la liga, de 22 años, eso tiene su ventaja, pero obviamente tiene sus desventajas" enfatizó el sudamericano.

Pero además agregó: "seguramente en un futuro, el club va a estar formado por muchos que son formados en la institución, canteranos, que seguramente están haciendo sus propias armas y muchas condiciones, pero también hace que a veces, falte un poco de experiencia en la toma de decisiones de los partidos que seguramente con el correr de los encuentros y del tiempo, hará que adquieran esa experiencia y tomen decisiones mucho más acertadas. Todos lo vivimos, los que jugamos al futbol, cuando uno llega a su madurez futbolística, el rendimiento colectivo crece".

Del partido de mañana en Ciudad Juárez, adelantó que indudablemente es muy importante, sabiendo que será difícil, ya que los Bravos se han reforzado mucho, con llegada de muchos futbolistas nuevos que no estuvieron en la primera parte del campeonato.

"Algunos los conocemos y sabemos de su jerarquía y seguramente vamos a encontrar dificultades, pero confiamos plenamente que las podamos sortear y obviamente tenemos la intención de tratar de ir a ganar, porque lo necesitamos, y porque precisamos encontrarnos con una victoria, sobre todo de visitantes".

Será hasta hoy cuando Almada decida si repetirá alineación, ya que analizará cómo quedaron algunos elementos que utilizó en el partido de media semana en Monterrey.

9 GOLES han marcado los Guerreros en el Clausura 2020, sólo tres como visitantes.

"Si están todos bien, seguramente sí, si vemos que todo el aparato que tiene la institución, nos marca alguno que no está recuperado al cien por ciento, realizaremos alguna variante".

A Almada se le volvió a cuestionar la falta de la llegada de elementos nuevos al club, para afrontar en el primer semestre del 2020 de la mejor forma posible, tanto la Liga como la Copa.

"Seguramente me hubiera gustado tener a Preciado, sería reiterativo decir esto, porque lo conozco, sería un elemento importante para nosotros, lo que peleamos primeramente es que no se transfirieran algunos jugadores que hubo ofertas por muchos, por la muy buena primera parte (Apertura 2019) que se hizo, eso demandó un esfuerzo para el club y la institución, quizá no pudimos traer a algunos jugadores que nos hubiera gustado, no me estoy quejando, me hubiera gustado tener a Ayrton, porque nos da otra posibilidad y como dije en algún momento, sería refuerzo, pero prácticamente no ha estado en ningún partido en este año y en casi ninguno del año anterior. Los que tenemos el conocimiento de su nivel, hubiera sido un aporte importante, está en la etapa final de su recuperación de esa molestia que sintió. Esperemos que en la parte definitoria del torneo, lo tengamos y sea ese aporte que estamos seguros nos puede dar".

Para el timonel albiverde, al campeón de la Copa le hace falta un premio extra y especial, por todo el proceso de la competencia. En cuanto al regreso de la Liga MX a la Copa Libertadores, para él sería esencial, en el crecimiento del nivel del futbol mexicano, ya que en su experiencia como jugador y entrenador, es inigualable.

"Eso haría elevar el nivel de competitividad del futbol mexicano, afrontar partidos muy importantes, sé que se hace difícil por el calendario, ahora se ha agrandado un beneficio económico muy importante para los equipos que participan. Rozarte con los mejores, siempre te hace elevar el nivel, también se le daría una valorización distinta a los futbolistas, cada vez que un equipo sale campeón o llega a las finales como nos pasó a nosotros, se transfiere la mitad del plantel por cifras extraordinarias, sería un aporte desde lo económico y lo futbolístico".

Por último, dijo desconocer los recientes comunicados de la Liga MX, en el sentido de erradicar los descensos, para formar una Liga Premier, con la intención de elevar el nivel futbolístico.

"No lo leí, ni me preparé para dar una opinión, me tendría que informar, leer cómo están proponiendo, para los próximos torneos y después que me informe, daré mi opinión, de acuerdo o no, pero la daré y la verdad que no me he informado mucho, esa es la realidad".