Segunda jornada en los Juegos Metropolitanos

l municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, será la sede de la segunda jornada de los Juegos Metropolitanos Laguna 2020, que esta mañana volverán a activar a más de 500 niños y jóvenes de toda la región.

Luego de una jornada inaugural que resultó muy exitosa y se llevó a cabo en Gómez Palacio, en este segundo sábado de los juegos deportivos le corresponde a Francisco I. Madero, antes llamado "Chávez", acoger en sus instalaciones deportivas, las disciplinas de futbol 7, basquetbol y voleibol en ambas ramas. El torneo continuará el próximo sábado 29 de febrero en Matamoros y culminará con la jornada de juegos de campeonato y la ceremonia de premiación, el sábado 7 de marzo, teniendo como sede al Multideportivo Oriente, de esta ciudad.

Dentro de los resultados que arrojó la primera fecha de competencia, en el futbol 7, categoría Sub 10, la escuadra de Torreón obtuvo un triunfos y dos empates, Matamoros ganó dos y empató uno, Francisco I. Madero sufrió tres derrotas y Gómez Palacio ganó uno, empató uno y perdió otro. En la Sub 12 dominaron los gomezpalatinos con par de victorias y un empate, mientras que en Sub 14 se encuentra muy pareja la situación, en Sub 16 también están invictos los gomezpalatinos, por su parte, la rama Femenil es dominada por Matamoros con tres victorias.

En el basquetbol, el equipo de Gómez Palacio mostró su superioridad en la rama Femenil, ganando sus tres encuentros disputados en el Auditorio Centenario, las chicas de Torreón ganaron dos y perdieron uno. La rama Varonil se jugó en el gimnasio "Jesús Ibarra Rayas", donde también se impuso el selectivo gomezpalatino con todos sus partidos ganados, Torreón tuvo par de victorias, los maderenses ganaron uno y perdieron dos, mientras que Matamoros no pudo festejar ni un triunfo.

Finalmente, en el voleibol se disputaron todos los partidos de ambas ramas en el Auditorio Centenario, dominando Gómez Palacio en la Femenil.

Sistema de puntos