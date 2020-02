Rescatan símbolo de Agrónomos

La Casa del Agrónomo se prepara para su 50 aniversario. El edificio que en 1971 nació en el centro de una pujante Comarca Lagunera, hoy se encuentra totalmente vandalizado y ha sufrido robos del hidroneumático, las puertas y hasta los baños.

En el marco del Día del Agrónomo, Raúl Anaya Rojo, presidente de la Federación Agronómica de La Laguna, dijo que se busca dar fuerza y dignidad al gremio, de ahí que se rescate el inmueble, que es un símbolo para estos profesionistas, desde que la región era meramente algodonera hasta transformarse en una zona multiproductora de alimentos.

En 1971 el alcalde era Juan Abusaid, quien donó el terreno, en la colocación de la primera piedra estuvieron presentes el gobernador, Eulalio Gutiérrez y el líder nacional Manuel Marcué Pardiñas. La construcción se realizó con las aportaciones del gremio, que en aquellos años guardaba una fuerte relación con el gobierno, dada la importancia que tenía el sector agropecuario en la economía nacional.

"Recordamos el inicio algodonero de la región y los cambios que han venido, la construcción de las presas, el plan de rehabilitación de la Comarca Lagunera, la gran inundación, los precios internacionales de la fibra, nace la viticultura, crece la avicultura, inicia la producción de leche, que crece muy fuerte a raíz de la liberación del precio de la leche, con el presidente Ernesto Zedillo", explicó.

"Es un proceso natural de como se usa el recurso, la avicultura no se dimensiona porque no ocupa tanta superficie y mano de obra, pero somos productores muy importante de pollo y huevo, la leche no se diga, pero también hay mucha hortaliza bajo techo, pepino, chile morrón, tomate de exportación, se sigue sembrando algodón pero esto ha cambiado mucho", indicó, "crecimos en la industria, en los servicios, hay mucha interacción".

Refirió que el principal problema ha sido la comercialización, pero consideró que la región es actualmente la zona agroalimentaria más importante del país.

Alberto Kerckoff Cisneros, presidente del comité para la rehabilitación de la Casa del Agrónomo, explicó que se han hecho desde aportaciones voluntarias hasta rifas de aspersores para obtener los recursos necesarios para hacer las reparaciones, pues la casa cumplirá 50 años en 2021 y en el techo cuenta con láminas de asbesto muy antiguas, que ya están quebradas, con los polines colapsados, goteras, de modo que se colocarán láminas galvanizadas para reducir el peso, plafón, y se contempla reparar el sistema eléctrico, que está destrozado.

"No teníamos un lugar apropiado para las pláticas, para recibir gente, queremos rehabilitarla para dar servicio al sector agropecuario, hay compañeros que elaboran proyectos productivos y aquí podríamos atenderlos", expresó.

En el México de los años 70 se contaba con tres bancos de crédito para el campo, el agrícola, agropecuario y el rural, además de las aseguradoras, que también contrataban a una gran cantidad de ingenieros agrónomos, operaba la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), de modo que los ingenieros agrónomos terminaban su carrera con trabajo seguro.

"Ahorita ya no hay nada de eso, ha bajado la participación de los estudiantes en este ramo en las escuelas, los planteles, muchos han cerrado porque ya no hay trabajo en la agricultura, entonces tratamos de capacitarnos bien para dar un mejor servicio", comentó Kerckoff Cisneros, "la casa es un símbolo de todos nosotros".

En aquellos años, el padrón de la Federación superaba los cinco mil agrónomos en Coahuila y Durango, mientras que en la actualidad estiman que son cerca de tres mil.

Las escuelas proporcionaban educación en asistencia técnica para riegos, metodologías para sembrar la cama melonera en algodón, el desarrollo de los cultivos, en general se observaba el énfasis del gobierno en términos de la asistencia técnica, para impulsar su desarrollo.

"Era empezar desde cero, cómo arar la tierra, cómo barbachar, control de plagas, todo eso ha evolucionado mucho, teníamos incluso trabajadoras sociales en los ejidos que les enseñaban a conservar las verduras, a tejer, a las señoras, era un programa muy bonito, ahorita ya son diferentes metodologías, la modernización y el avance de la tecnología ha cambiado", expuso.

José Rodríguez Lara, secretario del comité de rehabilitación de la Casa del Agrónomo, dijo que se requiere actualmente de una actualización en los programas del campo, para que vayan más enfocados a la comercialización y el mercado, pues se requieren de mejores estrategias para beneficiar la producción.

Alonso Pazos Ramírez, uno de los principales impulsores de la rehabilitación de la Casa del Agrónomo, señaló que la profesión ha crecido mucho en la región y enfrenta nuevos retos, para los que se requiere de capacitación constante, y qué mejor que en un espacio digno y creado con el esfuerzo propio del gremio.