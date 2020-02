Brilla Bryson DeChambeau y toma la cima del WGC

El estadounidense Bryson DeChambeau es el nuevo dueño del tablero en el México Championship, mientras el sudafricano Erik Van Rooyen igualó el récord de campo del Club de Golf Chapultepec.

Ni la altitud, ni los greens rápidos y pequeños, ni los fairways reducidos del campo impidieron el buen juego de ambos, el primero con una tarjeta de 63 golpes y el segundo de 62, para ser líder y sublíder en la clasificación. El sudafricano comparte la segunda plaza con el estadounidense Patrick Reed.

Bryson DeChambeau se lució con birdies en los hoyos uno dos, tres, cinco, seis, siete, 11, 15 y 18. Realizando solo un bogey en el 14. Por ello, llegó a un total de 131, 11 bajo par y de esta forma escaló tres posiciones, para enfilarse como candidato a la victoria.

Erik Van Rooyen tuvo una segunda ronda espectacular, llena de un gran golf, embocando para birdie en las banderas uno, dos, seis, nueve, 10, 11, 12, 15 y 18, igualando con 62 impactos el récord de campo. Con ello, escaló 12 posiciones para ubicarse en el segundo lugar de la clasificación.

131 GOLPES ha necesitado Bryson DeChambeau para terminar las primeras dos rondas del torneo.

También en esa posición se encuentra el estadounidense Patrick Reed, quien jugó para 63 impactos, que sumados a los 69 del jueves tiene un total de 132.

A su vez, el norirlandés Rory Mcilroy, número uno del ránking mundial, quien luego de la primera ronda se puso de líder, cayó al sexto puesto con rondas de 65 y 69, para una suma de 134, ocho bajo par, por lo cual no está descartado para el triunfo.

Por su parte, el colombiano Sebastián Muñoz es el mejor latinoamericano, al estar en el séptimo escalón, con un total de 137, cinco bajo par.

Abraham Ancer jugó ayer para una tarjeta de 70 golpes (igual que el jueves), uno bajo par, y se colocó empatado en el puesto 19, a nueve impactos del líder.

Ancer tiene la ilusión de cerrar con dos rondas bajas para quedar entre los cinco primeros lugares o buscar ganar el México Championship.

"Vamos a la mitad del torneo y voy en posición decente. He mejorado cada año, creo que el hambre es mayor y no puedo estar conforme. Siento hambre de ir mejorando y no me siento cómodo sólo con ir en el top-20", expresó tras finalizar los primeros 36 hoyos de la competencia.

También enfatizó que está en una posición para "tener un buen fin de semana y tener una muy buena oportunidad de terminar entre los cinco mejores o ganar, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Si el clima se mantiene así como estuvo, espero hacer dos rondas bajas".

Durante el recorrido siempre tuvo el apoyo de los aficionados que pronunciaron su nombre o su apodo "Turco", por lo cual dijo que se sintió respaldado y lo impulsó para no darse por vencido a pesar del bogey en el hoyo 17.

Por su parte Carlos Ortiz firmó una tarjeta de 68 golpes, para recuperarse en el tablero y situarse empatado en el puesto 36 con un golpe arriba del par de campo.

En el hoyo 12 hizo un doble bogey, pero pudo recuperarse con birdies en las banderas ocho, 11 y 16. Además de provocar los gritos del público con un águila en el dos.

"El águila me levantó y necesitaba algo así para continuar con la ronda", dijo quien compartió que el jueves le costó más porque no conocía tanto el campo del Club de Golf Chapultepec.