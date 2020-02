Mike Fiers actuó como un soplón, dice David Ortiz

- El retirado toletero de los Medias Rojas de Boston David Ortiz consideró que el lanzador Mike Fiers quedó "como un soplón" por hablar del escándalo de robo de señales en los Astros de Houston sólo después de que se había marchado del equipo.

"¡Ah!, ¿después de ganar tu dinero, después de ganar un anillo decides hablar?", dijo el astro dominicano a su llegada al complejo de entrenamiento de los Medias Rojas. "¿Por qué no dijeron nada mientras estaba la temporada? ¿Por qué no dijo, 'no quiero ser parte de esto?'".

"Entonces pareces un soplón", dijo Ortiz, quien trabaja para Boston con el título de asistente especial. "¿Por qué tienen que hablarlo después? Ese es mi problema. ¿Por qué nadie dijo nada cuando estaba ocurriendo?".

Los Astros fueron sancionados por violar el reglamento de las Grandes Ligas al utilizar video para robar las señales de sus adversarios durante la temporada 2017, cuando ganaron la Serie Mundial. Después de que Fiers denunció el ardid en la publicación The Athletic en noviembre, el gerente general de los Astros, Jeff Luhnow y el mánager A.J. Hinch perdieron sus empleos.

Fue destituido también el boricua Alex Cora, mánager de Boston y quien fungía como asistente de Hinch durante la temporada del título en la Serie Mundial.

Ortiz defendió al comisionado Rob Manfred, quien ha sido criticado por no castigar a ningún jugador por la trampa. Las Grandes Ligas también están investigando reportes de que los Medias Rojas utilizaron un esquema similar para ganar el título en el 2018.

"La gente necesita tranquilizarse y dejarlo hacer su trabajo", dijo Ortiz. "Los jugadores deben dejarlo que haga lo que cree es lo mejor para el deporte y dejar de ponerlo bajo el reflector y decirle qué hacer. Eso es lo que creo que debería ocurrir".

En otro tema, se preguntó al "Big Papi" si cree que los Medias Rojas pueden ganar sin Mookie Betts, quien fue cedido mediante un canje en lugar de firmar un contrato a largo plazo o salir como agente libre.

"Ganaron sin mí", respondió Ortiz.