Concursan estudiantes por una beca en la Ibero

La Universidad Iberoamericana campus Torreón, llevó a cabo el concurso Ensayos que Transforman, en el cual 9 jóvenes de escuelas preparatorias, públicas y privadas, tuvieron la oportunidad de competir para obtener una beca del 90 por ciento y estudiar alguna de las cinco carreras en el área de Humanidades, que ofrece la casa de estudios.

Las ponencias se realizaron en la Sala de Juicios Orales, en donde los concursantes abordaron temas relacionados a diversas problemáticas que enfrentan los jóvenes en la región, tales como: falta de oportunidad laboral, de educación, acoso escolar, desigualdad social, uso de tecnologías y redes sociales.

José Luis Hernández Palacios, del área de Coordinación y Promoción, explicó que la Universidad Iberoamericana organiza estos concursos que cubren las diferentes áreas que se ofrecen en Administración, Humanidades, área Económico Administrativa, además de la beca deportiva para hombres y mujeres, y la beca cultural.

Agregó que en está ocasión fueron cerca de 25 estudiantes los que atendieron la convocatoria y al final solo 9 se presentaron. Uno de ellos, originario de Mazatlán, Sinaloa.

Explicó que las convocatorias para las becas se suben a la página de internet y personal de la universidad visita las escuelas para dar a conocer la información. Algunos de los requisitos para concursar a las becas es tener un promedio mínimo de 8 y hay diferentes características en cada uno de los concursos.

Previamente a la exposición de los ensayos, los jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en un taller que ofrece la universidad gratuitamente para "pulir" sus exposiciones, pues cada tema debe estar bien documentado para su presentación ante un jurado calificador.

María Fernanda Carreón, que estudia en un colegio privado también participó, pues está interesada en estudiar Psicología y presentó el tema; Tecnologías y redes sociales como detonantes en la humanización en los jóvenes de La Laguna, en donde enfatiza que el uso de las redes sociales no es malo, sino que no que no se saben utilizar correctamente y desafortunadamente hay un gran "bombardeo" de información negativa en las redes.

César Gabriel Blanco, del Cbtis 4 de Lerdo, fue otro de los concursantes, pues planea estudiar la carrea de Educación y abordó el tema Desigualdad social en los jóvenes y cómo afecta en la educación; en el que expuso que las oportunidades educativas son limitadas para aquellos con bajos ingresos.

Luego de varias horas de exposiciones y una difícil tarea para el jurado, Andrés Abraham Galindo fue el ganador, con el tema Acoso Escolar en La Laguna.

"Yo tenía confianza en mi trabajo, pero la verdad estoy sorprendido con el resultado, los temas de los otros compañeros eran muy buenos, abordaron temas de gran relevancia. Trabajé mucho, pero al final todo valió la pena y esto para mi representa un paso muy importante", dijo el joven, quien estudiará la carrrera de Derecho.