Se unen Municipios a #UnDíaSinNosotras

Trabajadoras del Ayuntamiento de Torreón podrán unirse a las acciones del paro nacional de mujeres que se ha convocado a nivel nacional para el próximo lunes 9 de marzo, el movimiento llamado #UnDíaSinNosotras.

Así lo confirmó durante este viernes el alcalde, Jorge Zermeño, quien afirmó que se trata de un movimiento fundamentado en la búsqueda de justicia y en el marco de violencia constante que sufren las mujeres en todo el país; señaló que aquellas empleadas municipales que deseen unirse al paro nacional pueden no asistir a sus labores cotidianas, aunque afirmó que se trata de una decisión personal.

"Podrán hacerlo (faltar), como te digo, queremos ser respetuosos de este llamado a la conciencia de todos los mexicanos que se está haciendo, para que haya mayor respeto a los derechos y a la vida de las mujeres".

Zermeño señaló que se trata de un movimiento en el que se deben respetar las determinaciones de las mujeres, pues se busca llamar la atención sobre un tema que involucra su integridad física y derechos fundamentales.

"Creo que a nivel nacional hay una convocatoria importante, y si las mujeres quieren manifestarse de esta manera, pues contarán con todo el respeto y el apoyo del Municipio para que así lo hagan".

El alcalde dijo que a nivel local se realizan constantes acciones de prevención de delitos, aunque destacó que lo "más importante" en cualquier situación de violencia contra las mujeres o contra cualquier persona es que exista la garantía de que no existirá impunidad.

"Es un evento que se está convocando, solidario, a nivel nacional, yo creo que en La Laguna igual las mujeres son solidarias de lo que sucede aquí y en otros lugares, entonces me parece que hay que tomar las cosas en serio, ni politizar, ni partidizar, que sea realmente un llamado a la conciencia de todos, de respetarnos...".

A través de la red social Twitter, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, también manifestó su apoyo al movimiento.

"En Coahuila, respaldamos las causas de las mujeres. Por ello, quienes decidan sumarse al paro nacional #UnDíaSinNosotras el próximo 9 de marzo, podrán hacerlo libremente y con todo nuestro apoyo", escribió.

También el Gobierno de Durango, así como los Ayuntamientos de Gómez Palacio y Lerdo, se sumarán el próximo 9 de marzo al paro nacional #UnDíaSinNosotras, que nace en respuesta a los asesinatos de mujeres (feminicidios), a la violencia de género y a la falta de acceso a la justicia.

De esta manera y en el marco del Día Internacional de la Mujer las trabajadoras municipales y del Estado que así lo deseen podrán ausentarse de sus labores y sumarse a este movimiento, sin que ello represente que los Gobiernos les vayan a descontar el día de trabajo.

En Durango, el gobernador José Rosas Aispuro Torres respaldó esta iniciativa y dijo que su Gobierno seguirá trabajando para garantizar la libertad de expresión de las mujeres, combatiendo la violencia de género y dando prioridad a su seguridad y protección.

En Gómez Palacio, la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez dijo que se trata de un tema de sensibilidad y de solidaridad, por lo que las trabajadoras municipales tendrán la libertad "de no salir a la calle, de no consumir, de no venir a trabajar. ¿Qué pasaría si las mujeres no estamos presentes?". Cuestionada sobre si ella acudiría a laborar, indicó que está tratando de diferir sus responsabilidades y que si hay oportunidad "me voy a encerrar en mi casa también en solidaridad".

"Que sepan que las mujeres de la región Lagunera también nos sentimos agraviadas, nos sentimos afectadas y que de hoy en adelante toda aquella mujer que se sienta vulnerada debe recurrir a los lugares que son las instituciones a denunciar y nosotros tenemos la obligación de garantizar la seguridad de esas mujeres, porque nada gana una mujer con ir a denunciar cuando no le ponen atención... No es posible que la base de la sociedad, que son las mujeres, esté padeciendo lo que hoy en México se vive, una violencia excesiva donde tal parece que no pasa nada, no puede ser".

"Nosotros seremos siempre solidarios y solidarias con estas acciones y la mujer de aquí de la presidencia que tome la decisión a libertad de sumarse a esa campaña y de no venir, estará justificada" , comentó.

Sobre la decisión de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no sumarse al paro nacional, la presidenta municipal dijo que cada quien tiene libertad de expresión, por lo que no tendría más comentarios al respecto.

Por su parte, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, afirmó que el Municipio se suma al paro nacional y dijo que es un llamado al presidente de México sobre que "necesitamos prender las alarmas y que todos nos sumemos en este esfuerzo, las mujeres que van a faltar está más que autorizado".