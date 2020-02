'Hay que apoyar a las mujeres'

Su nombre es Alejando González Galván, el cual desde el miércoles pasado se hiciera viral de forma casi inmediata gracias a su mensaje de apoyo a las mujeres que publicó en Facebook, mismo que ha acumulado más de 2 mil 600 reacciones y se ha compartido casi mil veces.

"Hola, debido a toda la inseguridad que estamos pasando decidí hacer esta publicación. Soy chofer, soy taxista, tengo madre y esposa, y hermanas, si alguna vez te sientes insegura o en peligro, no dudes en hacerme la parada. Como clave me puede decir 'no traigo pila en mi cel', de inmediato sabré a qué te refieres, ya sea que te lleve a casa o brindarte seguridad prestándole mi celular para que hagas una llamada a algún familiar o a la policía, manejo la unidad #40 de base Alianza", es el mensaje que publicó el miércoles en su perfil.

De inmediato el mensaje se hizo viral, pero la intención de Alejandro, no era "lanzarse a la fama", sino dar a conocer el apoyo que encontrarán no sólo las mujeres y niñas, sino cualquier persona que se encuentre en riesgo.

"Más que nada por tanta inseguridad que hay; nosotros como taxistas nos gustaría que las señoras, jóvenes, niños, tuvieran seguridad al subirse a un taxi, y más que nada es nuestro trabajo brindar un buen servicio", dijo el joven de 28 años.

Fue gracias al apoyo de su esposa que se animó a publicar el mensaje, sin imaginar las reacciones positivas que desataría.

"La verdad no, nunca llegué a pensar que fuera a pasar esto, yo nada más lo publiqué para brindar seguridad, es mi trabajo y pues de ahí llevo el sustento a mi familia. La fama no, nada que ver", dijo el chofer con más de dos años de experiencia.

Alejandro, aunque no tiene hijas, desea ser un buen ejemplo para sus tres hijos: Isaías, Tadeo y Alexander, para que sean hombres de bien.

A su iniciativa se han sumado más compañeros de su base y de otras más, sobre todo de Gómez Palacio, quienes como él, están preocupados por el clima de inseguridad que viven sobre todo las mujeres, aunque comentó que cualquier persona que se encuentre en peligro, puede solicitar su apoyo.

"No precisamente tenemos que ser taxistas, sino también los camioneros, y pues choferes en general, también personas que traigan carros particulares, aquí lo que viene dando a entender es ayudar a cualquier persona que se sienta insegura o que sienta miedo, el chiste es brindar la seguridad", dijo emocionado.

Razón por la que lanza un llamado a la sociedad en general, "hay que estar todos unidos, apoyar a las mujeres, brindarles seguridad, que se sientan seguras de andar en la calle o donde ellas gusten. Ni una menos", recalcó.