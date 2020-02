Eleazar Gómez alista su regreso a la TV

Cuando comienza la entrevista, Eleazar Gómez se adelanta a las preguntas que sabe, son obligatorias y que antes que le sean pronunciadas, él responde.

"(La canción No me puede olvidar) es algo que hicimos con mucho cariño, con mucho amor para toda la gente y que no tiene ninguna (y quiero especificarlo desde antes), no tienen ninguna dedicatoria especial, es de amor y desamor que le puede ocurrir a cualquiera".

El cantante se mostró reacio a contestar alguna pregunta en torno a su expareja, Danna Paola, por eso, al cuestionarle sobre el hilo de Twitter viralizado donde se comenta que tuvieron una relación tóxica, se limitó a decir.

"No tengo nada que decirte acerca de eso corazón, es que mira, yo nunca he hablado de mi vida personal y esta no es la excepción, yo no estoy confirmando ni diciendo absolutamente nada, mi relación con Danna siempre fue una amistad muy bonita y es lo único que puedo decir", explicó.

Vuelve a Televisa

Por otro lado, aunque seguirá trabajando con su dueto Ian y Eley, Eleazar Gómez volverá a aparecer en la pantalla de Televisa, donde hará una teleserie.

"Fíjate que regresamos a una teleserie, estoy contento porque además me tocará trabajar con gente que yo no conozco de tiempo atrás y estoy muy feliz. Esto será empalmado con todo lo de la música. Voy a regresar con mi casa Televisa, empezaré en marzo a grabar".

Aseguró que la tirada es que pueda mezclar en la teleserie canciones de su autoría. También está preparando un nuevo sencillo junto a Ian, que saldrá en próximas semanas y que están grabando en la Ciudad de México.

Ian, quien tampoco se niega a incursionar en televisión, dijo que está muy feliz con el dueto y con las colaboraciones que vienen juntos.

"Estamos muy contentos los dos con el resultado, la gente lo tomó muy bien, el objetivo se está logrando pero obviamente falta todavía más y más. Eleazar y yo ya nos conocíamos desde hace varios años, tenemos el mismo representante y hubo una química por la música".

No me puede olvidar fue lanzado el pasado 14 de febrero y hasta hoy suma poco más de medio millón de visitas. También ha tenido más de 25 mil "dislikes". La canción y el video han sido criticados porque la modelo se parece mucho a Danna Paola. Ella negó haberlo visto.

"Claro que me gusta saber qué es lo que la gente piensa y estoy muy al pendiente de todo lo que se dice, de todas las suposiciones acerca del tema pero pues así lo debemos de ver (como suposiciones), la gente lo puede tomar bien o mal o asumir cualquier tipo de suposición acerca del tema", comentó Eleazar.