'Boy bands' de los 90 preparan gira juntos por México

31 integrantes de distintas "boy bands" de los 90 se reunirán en una gira para recorrer México durante todo el año.

Magneto, Mercurio, MDO, Kairo, Tierra Cero, Ragazzi, Ex Uff, M5 y Los hijos de Sánchez harán juntarán los éxitos de cada agrupación en un concierto de aproximadamente dos horas.

"Aún no tenemos una duración exacta porque el setlist no está definido todavía y además de nuestros éxitos vamos a hacer versiones de canciones Anglo de otras 'boy bands' como Backstreet Boys y One Direction", aseguró Mauri de Magneto.

La idea de reunirse surgió de la iniciativa de Rodrigo Sieres de Mercurio por retomar una idea que habían platicado hace más de una década, cuando sus agrupaciones se terminaron.

"Es un proyecto que traíamos desde 2003 que no se había podido realizar, un proceso arduo, fue hablar con cada uno de ellos, a todos yo los conozco desde hace mucho y hablarle uno por uno y luego organizar las agendas de todos fue muy complicado", contó Sieres.

El tour comenzará el 20 de mayo en el Auditorio Nacional y visitará otras ciudades como Mérida, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Para cerrar el año se presentarán el 31 de diciembre en Acapulco.

"Algo increíble de este concepto de revivir nuestros éxitos ahora es que ya tenemos más madurez, apreciamos cada segundo, lo estamos saboreando porque no sabíamos que esto iba a pasar entre amigos, el ego queda fuera", dijo Elías Chiprut de Mercurio.

Se tratará de un espectáculo interactivo ya que los fans podrán elegir el repertorio que los integrantes tocarán el día del concierto así como calificar los números durante el show. La intención con esta propuesta es que durante toda la gira no haya un concierto igual a otro.

"Tienen que bajar la aplicación que se llama Widols y ya que compres tu boleto, te metes a la aplicación y ahí van a estar todas las canciones para que la gente escoja qué canciones quiere escuchar, quién quieren que cante con quién y después pueden votar en el concierto a ver quién le gustó más", explicó Rodrigo Sieres.