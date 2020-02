Robert Downey Jr. podría interpretar a un nuevo superhéroe en DC

Robert Downey Jr., actor conocido por dar vida a “Iron Man” en la saga del superhéroe y en Avengers, estaría a punto de dejar de pertenecer al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) para integrarse a su contrincante DC Comics.

Así lo reveló el portal estadounidense We Got This Covered, que señala que el histrión de 54 años estaría en pláticas con Warner Bros. para ser el nuevo “Hal Jordan”, mejor conocido como “Linterna Verde”, dejando en el pasado a su personaje de “Tony Stark” en Marvel.

Y es que no es secreto que “Linterna Verde” volverá a la pantalla grande, pues este fue mencionado en La Liga de la Justicia, cinta de 2017, por lo que los fanáticos de los comics no han dejado de preguntarse quién será quién dé vida a este mítico personaje tras el fracaso de Ryan Reynolds en 2011.

Cabe mencionar que además de Robert Downey Jr., diversos reportes afirman que entre los candidatos al rol también se encuentran John Krasinski e incluso Zac Efron.

Aunque nada ha sido confirmado aún, es cuestión de tiempo para que se dé a conocer de forma oficial y se vea al actor de Doolittle en acción en la piel de un nuevo superhéroe.