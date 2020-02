Mexicano baleado por ICE presenta demanda

El mexicano baleado a quemarropa por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en Nueva York ha sufrido agudos dolores, ha perdido la vista en su ojo izquierdo y no puede usar su brazo izquierdo, según una demanda presentada contra el agente.

Erick Díaz Cruz, en su demanda presentada el miércoles, aseveró que estaba visitando su madre en Brooklyn con una visa válida de turista cuando fue baleado en la cara el 6 de febrero por un agente del ICE que trataba de arrestar al compañero de la madre de Cruz.

El oficial no dio advertencia alguna antes de dispararle a Cruz a aproximadamente un metro de distancia, dice el pleito. Díaz Cruz no estaba armado y el policía "no tenía razón alguna para creer que cargaba un arma", añade la denuncia.

Una vocera del ICE declaró el jueves que la agencia no comenta sobre detalles de litigios en curso.

Diaz Cruz fue baleado en medio de un operativo del ICE para detener a Gaspar Avendaño-Hernández, un ciudadano mexicano acusado de estar en Estados Unidos sin autorización.

El suceso ocurrió en momentos en que el Gobierno del presidente Donald Trump ha lanzado una campaña contra la ciudad de Nueva York por declararse una ciudad santuario, es decir, donde la policía local se niega a ejercer funciones migratorias.

El Gobierno de Trump se queja de que la policía local no está respondiendo a pedidos de detener a individuos. El alcalde Bill de Blasio sostiene que las autoridades acatan los pedidos cuando se trata de individuos que han sido condenados de crímenes violentos.

Díaz Cruz, de 26 años y quien trabajaba en la alcaldía de Veracruz, afirma que la bala le atravesó la mano izquierda, pasó por su mejilla izquierda y se incrustó en su cuello donde no se puede sacarla debido a que la operación sería muy riesgosa. Fue sometido a dos operaciones "y requerirá innumerables intervenciones más", según la demanda.

El ICE dijo en un comunicado después del tiroteo que el suceso ocurrió porque sus agentes estaban siendo "físicamente atacados". Pero en su demanda Díaz Cruz asevera que los agentes "no estaban bajo peligro de daño físico por parte del señor Díaz Cruz ni de ninguna otra persona".