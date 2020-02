Monserrat 'Raya' Alarcón, con fecha para su próxima defensa

Que presentada la función de box a realizarse el próximo sábado 14 de marzo en la Plaza de Toros de Talpa de Allende, Jalisco, que tendrá como protagonista del pleito estelar a la campeona mundial de peso átomo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Monserrat "Raya" Alarcón.

La propia monarca Alarcón, garantizó un espectáculo para todos los asistentes. El título se lo ganó a la coahuilense Mayela "La Cobrita" Pérez, en duelo cerrado escenificado en Saltillo hace meses.

"Cuando salgo de casa para pelear, me motiva más y doy el extra. En septiembre fui a Japón a defender mi título y regresé victoriosa por segunda vez. Se trata de disciplina y trabajo duro. Me he preparado desde diciembre para esta pelea, me la tomo como la más importante y estoy segura que la gente la va a disfrutar porque todos daremos un gran espectáculo".

El joven tapatío Cristian "Chispa" Medina, quien será protagonista del choque semi estelar, se mostró agradecido por ser tomado en cuenta y aseguró que dará un pleito memorable para el público.