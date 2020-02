Seguirán 'Juntitas'

Yuri e Isabel Lascuráin, del grupo Pandora, aseguraron en entrevista que el concepto musical que actualmente presentan denominado Juntitas, empezó como un pequeño gusto de ambas partes y se ha convertido en una gira de más de dos años, y esto será posible que continúe mientras el público se los pida. "Estamos muy contentas porque de ser algo que íbamos a probar, una pequeña gira por Estados Unidos, se ha convertido en casi dos años y medio de estar juntas, de compartir muchos escenarios tan espectaculares, muchos de ellos los he hecho solita, y ahora con ellas.

Ha sido una experiencia muy diferente y la gente nos ha respondido tan bonito, por eso yo le doy gracias a Dios todos los días", afirmó la intérprete de Maldita primavera horas antes de ofrecer el primer show de 2020 del referido espectáculo.

La veracruzana compartió que aun cuando ha disfrutado trabajar al lado de Mayte, Fernanda e Isabel, sus fans ya le piden verla de nuevo sola en los escenarios.

"Me dicen bueno ya, ya la gira, pero ¿cuándo tú?, queremos tu show sola.

Los he malacostumbrado, la verdad; además, en estos más de dos años he estado también sola, he hecho shows mucho más relajados que los años anteriores".

Son más de 60 fechas las que el cuarteto de intérpretes ha dado Juntitas y aunque pronto volverán a trabajar como siempre lo han hecho, de manera individual, la también actriz no se atreve a poner el punto final a esta colaboración.

"Yo ya perdí la cuenta de cuántos shows hemos dado, son muchos, y los que vienen en camino, porque nos hemos dado cuenta de que la gente quiere 'oldies', ya no hay cantantes como los de nuestra época, por eso la gente goza de escuchar nuestros éxitos.

Ahora entiendo por qué el espectáculo de Mijares y Emmanuel ha durado cuatro años.

Hay artistas que están teniendo muchos éxitos, sí… venden discos, sí… tienen miles y miles y millones de seguidores, pero son ¿artistas para siempre? o ¿son artistas de un rato?", subrayó.

Por su parte, Isabel Lascuráin compartió lo que Pandora ha aprendido de esta nueva manera de trabajar.

"Nosotras hemos aprendido con la güerita lo profesional que es, porque es muy estricta con ella misma, por lo cual ha sido muy estricta con nosotros profesionalmente hablando.

A ella se le ocurren cosas, entonces hicimos las entradas y un montón de cosas con ideas de ella.

"Y ella de nosotros dice que ha aprendido que somos más tranquilas.

Lo que más ha disfrutado es que ha vuelto a cantar nada más ella, ya sabes, se cuelga de la liana, del tubo, sale con un penacho.

Entonces de repente salir tan orgánica y tan poco producida, por así decirlo, en este show, la ha regresado a esa esencia de solo cantar". De lo que las cuatro esperaban de su primer show, dijo la también conductora televisiva, es generar la misma respuesta de la gente como en la primera presentación que realizaron con este concepto.

"Gracias a Dios todas las canciones las conocen, las cantan, les da la nostalgia, se pueden reír y luego llorar con nosotras el gran cierre mexicano que siempre es muy padre.

Su público no sabes cómo ha disfrutarlo verla así, interpretando, riéndonos, pasándola bien y se lo agradecen al final.

"Yo también como público se lo dije muchas veces a la güera: '¡Güera ya! No salgas tan colgada, canta más que hacer tanta cosa, entonces me decía: 'Es que mi público está acostumbrado así', y sí, su público está acostumbrado a que salga colgada y con el penacho, pero ahorita en Juntitas está tanto el público, fíjate bien, el público y ella están rescatando a esa Yuri intérprete, es de las grandes intérpretes de este país. Yo siempre le he dicho". Sobre si hay una fecha definida para dar el último espectáculo de Juntitas tour, Isabel Lascuráin dijo abiertamente que no sabe.

"No sabemos realmente si va a seguir, hoy tenemos un Auditorio que para nosotros ya nos cayó de sorpresa, ¿me explico?, lo que sí está claro es que cada una tiene sus carreras y también queremos hacer nuestros shows. Ella tiene el suyo y nosotras tenemos el nuestro, y si contratan a Pandora sola está padre, y si contratan a Yuri está padre y vamos", concluyó.