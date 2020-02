Colectivos de La Laguna se sumarán al paro 'Un día sin nosotras'

Los colectivos de La Laguna se sumarán al paro nacional "Un día sin nosotras" el próximo 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), para manifestarse en contra de la violencia de género y los feminicidios. Elizabeth Pulido, integrante del colectiva Aborto Legal Laguna, indicó que buscan generar conciencia sobre la importancia de la mujer.

"Nos unimos a esta protesta simbólica, en donde paralicemos nuestras actividades por un solo día para que se den cuenta que están dejando en el olvido al 52 por ciento de la población", resaltó.

Dijo que la idea es que no salga ninguna mujer a las calles, pero si por algún motivo le es imposible unirse a la convocatoria, puede hacerlo portando una prenda morada para mostrar solidaridad con la iniciativa.

Por su parte, Ariadne Lamont, vocera de la Red de Mujeres de La Laguna, señaló que este paro nacional lleva a una reflexión de la importancia que la mujer tiene en la economía del país, en el rol que desempeña como madre, hija, profesionista, hermana y como cada uno de los roles en donde se desenvuelve.

Asimismo, indicó que la celebración del Día Internacional de la Mujer va más allá de felicitar a las mujeres por el hecho de serlo, sino que es una fecha en la que se pretende generar conciencia de las situaciones que se viven a nuestro alrededor y que activamente nos involucremos en crear un mundo más justo y equitativo. "Es importante señalar que la lucha tiene como objetivo el reflexionar sobre cómo vamos y qué nos falta por hacer para ser factores de cambio, para que se generen leyes justas, para que se cree el respaldo que necesita la mujer, para que se dé cuenta la sociedad que las mujeres somos importantes, que vean que nacer mujer en México no es tan maravilloso", expuso.

De igual forma, llamó a los partidos políticos a no tomar este tipo de manifestaciones de la mujer como una forma de politizar la situación que se vive hoy en día en el tema de la violencia. Resaltó que no es honesto que los partidos tomen parte cuando todos han estado en el centro del poder y no han hecho nada. "Ahora resulta que mañosa y tramposamente los partidos políticos se apropian del feminismo y eso no es honesto", recalcó.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en México asesinan a 10 mujeres cada día, con 1006 feminicidios motivados por razón de género.