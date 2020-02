Carlos Salcedo pregunta sobre su sueldo a jugador de equipo salvadoreño

Carlos Salcedo vuelve a la polémica; en esta ocasión por burlarse de Oswaldo Blanco, delantero del Club Alianza, equipo que derrotó a Tigres en la ida de los octavos de final de la Concacaf con un marcador de 2-1 en el estadio Cuscatlán.

Fue en zona mixta donde el jugador colombiano dio a conocer lo que le dijo el defensor felino, "Me dijo cosas extra futbolísticas, me preguntó por el tema del sueldo, yo no tengo que contestar, se ve que ellos tiene muy buenos sueldos, hay jugadores que usan eso pero yo no le conteste".

La carrera de Salcedo ha estado envuelta en polémicas, la primera de ellas al romper públicamente con su familia, para posteriormente pelearse con ellos en un juzgado, también al mencionar que a México le gusta la sangre cuando era cuestionado por su vida privada.

El defensor tampoco vive un buen momento con los felinos ya que la afición no lo tiene en un buen concepto, siendo abucheado en el último partido de local de los Tigres que fue contra las Chivas. El ganador de la serie enfrentará al vencedor entre el AD San Carlos y el New York City.