Xolos recibe a unas Chivas urgidas por un triunfo

La escuadra de Guadalajara visitará al equipo de Tijuana en el Estadio Caliente, para el encuentro del viernes 21 de febrero a las 21:10 horas, correspondiente a la fecha 7 del torneo Clausura 2020.

Xolos llega confiado a la cita de la Liga MX al lograr el pase a las semifinales de la Copa MX, a pesar del empate a ceros contra Morelia en el Estadio José María Morelos y Pavón. Mientras que el Rebaño parece ha dejado de ser "galáctico" desde la segunda fecha del Clausura 2020, pues sólo ha obtenido empates y derrotas.

Los de Tijuana tuvieron actividad a mediados de la semana pasada cuando se enfrentaron a Monarcas en la vuelta de los cuartos de final de la Copa MX; el encuentro terminó en empate a cero. En el pasado encuentro dentro de la Liga MX, Xolos repitió rival y empate, pues a finales de la semana pasada tan sólo consiguió el empate a uno en el partido contra Morelia en la fecha 6 del Clausura 2020, a cargo de Fernando Aristeguieta de Monarcas al minuto 43 y gracias al penal que anotó Bryan Angulo de Tijuana al minuto 75.

Del otro lado de la cancha a las Chivas no les ha ido nada bien en lo que va del torneo Clausura 2020, en la jornada 6 cayeron 2-1 ante Cruz Azul. El marcador de la disputa lo abrió La Máquina en el minuto 8, con el tanto de Jonathan Rodríguez; el empate llegó al minuto 24, autoría de Alexis Vega; pero el gol de la victoria llegó gracias al tito libre directo de Adrián Aldrete y el Rebaño ya no pudo hacer nada para no perder el encuentro.

Ambas escuadras se han ido a pique en lo que va del torneo, Xolos inició en el cuarto puesto y hasta el pasado encuentro se ubicó en el puesto 14, con tres empates, dos derrotas y tan sólo una victoria, esta última ante Santos 2-1 en la jornada 1. Mientras que los rojiblancos comenzaron el Clausura 2020 en la posición dos y ahora se encuentra en el escaño 13, sumando dos partidos perdidos, tres empates y una victoria, que registró en la fecha 1 ante Juárez con un marcador de 2-0.