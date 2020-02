Exjugador de rugby quema a su esposa e hijos antes de juicio por violencia doméstica

Esto se suscitó en Brisbane, Australia, donde Rowan habría utilizado gasolina para quemar el coche con su mujer y sus tres hijos dentro del auto, como presuntamente argumenta la policía.

Según algunos testigos del suceso, la esposa de Baxter habría podido salir de la camioneta gritando “me echó gasolina encima” pero más tarde moriría en el hospital por las quemaduras en su cuerpo.

Suspected quadruple murderer Rowan Baxter had a domestic violence order taken out against him after he took one of his and Hannah Clarke’s children interstate against her wishes. https://t.co/4mClpYeok9 #TheLatest #7NEWS pic.twitter.com/PrXbPA5F7c

"He visto algunas escenas horribles y esto está a la altura de algunas de las peores", declaró a medios de comunicación australianos el jefe de la investigación policial.

Rowan Baxter y su mujer se encontraban en proceso de divorcio, manteniendo un conflicto por la custodia de los tres menores.

El primer ministro de Australia reaccionó ante el lamentable suceso: "Noticias devastadoras. Mi corazón está con las familias y la comunidad que atraviesan este momento trágico".

Devastating news out of Camp Hill. My heart goes out to the families and community going through this tragic time and the emergency responders confronting what would be a shattering scene. If you or anyone you know needs support, call Lifeline on 13 11 14. https://t.co/qJDieLMRiN