La Huérfana vuelve al cine con precuela titulada Esther

Han transcurrido once años desde el estreno de La Huérfana, película que impactó al público tras mostrar la aterradora historia de su protagonista, una mujer asesina con enanismo camuflada de una dulce y tierna niña.

El éxito de la cinta de terror dirigida por Jaume Collet-Serra fue tal, que este año han decidido llevar de nuevo a la pantalla grande la vida de aquella “niña” de rostro angelical llamada Esther, pero esta vez de la mano del director William Brent Bell, conocido por su trabajo en The Boy (El Niño) y Con el diablo adentro (The Devil Inside).

Sin embargo, esta película será una precuela de la historia que se conoce, en la que se dará un giro hacia el pasado de su protagonista.

De acuerdo al medio Deadline, el filme se titulará Esther y el guión quedará a cargo de David Coggeshall (The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia).

Específicamente la trama mostrará como “‘Lena Klammer’ organiza un escape brillante de un centro psiquiátrico ruso y viaja a Estados Unidos al hacerse pasar por la hija desaparecida de una familia acomodada. Pero la nueva vida de ‘Lena’ como ‘Esther’ viene con una complicación inesperada y la enfrenta contra una madre que protegerá a su familia a toda costa”.

Por el momento, todavía no se define a su elenco, por lo que aún es un misterio quien asumirá el papel de “Esther” en reemplazo de Isabelle Fuhrman, quien protagonizó la cinta original en 2009.

Según Deadline, las grabaciones podrían arrancar durante el tercer trimestre, por lo que aún no se tiene una fecha de estreno definida.