'Localizar mi móvil' ¿Qué significa el extraño mensaje que Samsung envió a sus usuarios?

Cabe destacar que los teléfonos afectados fueron aquellos que poseen la aplicación 'Find My Mobile', los cuales recibieron el mensaje que era acompañado por un número 1, que la presionarlo la notificación desaparecía automáticamente.

Este detalle hizo pensar a algunas personas que se trataba de un intento de 'hackeo' o que quizá estaban siendo espiados, según reportaron en redes sociales.

Sin embargo por medio de un comunicado en Twitter, Samsung se disculpó con sus usuarios aclarando que todo había sido un error, debido a que el mensaje fue mandando involuntariamente durante una prueba interna de la compañía. Agregando además que dicho mensaje no tenía ninguna consecuencia para sus consumidores. Recoge Infobae.

@SamsungMobile So myself and many other Samsung users have all reported receiving a notification from the "Find My Mobile" app saying "1"... I clicked it and nothing happened. Check app info and it used 20% of my battery? Did all our phones just get hacked? pic.twitter.com/Qjg97N0h9Q