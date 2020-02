The Walking Dead muestra avance de sus nuevos episodios

Los nuevos capítulos de la serie zombie retomarán la historia de los sobrevivientes que están encerrados en una cueva rodeada de “caminantes”. Todo mientras “Alpha”, la líder de los “Susurradores”, sigue trazando sus planes contra las comunidades, mientras que el siempre peligroso “Negan” se postula como un posible aliado de la villana.

En el adelanto revelado con el título “Squeeze”, se aprecia a los personajes de “Carol” y “Daryl” ser engañados por “Alpha” para entrar a una cueva, mientras ella sostiene una antorcha y los observa por encima de sus víctimas.

En cuanto al segundo episodio de la segunda parte de la décima temporada, bajo el nombre “Stalker”, “el grupo debe defender Alejandría de la amenaza de un grupo del exterior”, de acuerdo a su sinopsis.

A través de su cuenta oficial de Twitter, The Walking Dead también ha compartido cuatro nuevas fotos. Algunas de las imágenes corroboran que la producción ha tomado un rumbo más terrorífico a fin de mantenerse vigente en la televisión por más años.

We have new images from THIS SUNDAY'S #WalkingDead premiere!https://t.co/sxUBc0j0nH pic.twitter.com/anQER8xVWZ