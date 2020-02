Fanáticos de Kobe Bryant llevan flores a tumba equivocada

El lugar donde permanecen los restos de Kobe Bryant y su hija Giannina es un misterio que ha provocado que múltiples aficionados lleven flores a un sitio equivocado.

Según USA Today, las flores y otros tributos están siendo limpiados de una tumba en el cementerio Pacific View Memorial Park en Corona Del Mar, California, todos los días porque el sitio en realidad pertenece a una familia diferente. Ashley Bunton de Service Corporation International, que administra el cementerio, dijo que también han tenido que aumentar la seguridad debido a los visitantes adicionales.

"Podemos confirmar que no es el lugar de descanso de Kobe y Gianna", dijo Bunton, a través de USA Today . No podemos divulgar ningún detalle adicional sobre dónde se encuentran. Pero podemos decirle que no es la ubicación correcta. "[Hay] mucha gente que viene vagando por el cementerio y buscando ver si pueden localizar el lugar del entierro. [La seguridad es] sólo tener que monitorear las cosas que están pasando allí".

Kobe y Gianna estaban entre nueve personas muertas en un accidente de helicóptero a las afueras de Los Ángeles el 26 de enero. Fueron enterrados en una ceremonia privada en el cementerio el 7 de febrero, que se encuentra cerca de su casa en Newport Cost.

La tumba fue identificada por el Daily Mail como la de los Bryant el viernes, según el informe, que llevó a más de 400 personas a dirigirse ahí, que no tiene ningún grabado y casualmente tiene flores púrpuras y doradas.