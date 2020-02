Sergio Mayer llora al hablar de la violencia contra las mujeres

Al enviar una felicitación a la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, por la detención de los presuntos asesinos de la niña Fátima y al condenar las agresiones contra las mujeres y niñas, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer (Morena), se quebró y se le salieron las lágrimas.

Al encabezar una conferencia de prensa para dar a conocer los avances sobre el caso del ataque a la saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos Ortiz, Mayer Bretón tuvo que detener su mensaje que daba en solidaridad con las mujeres, pero sus ojos se humedecieron. El también actor hizo una pausa, respiró hondo en varias ocasiones, alzó la mirada, y pudo continuar para recordar que cuando lleva a su hija a la escuela, les pide que no olviden recogerla.

"Como persona, como legislador, como representante popular, como parte del Estado mexicano, quiero hacer patente aquí y ahora mi solidaridad y empatía con las niñas y mujeres de México… me preocupa, me preocupa como padre escuchar a mi hija que cuando va a la escuela… (respiro hondo) cuando va a la escuela nos pide que no olvidemos recogerla, me preocupa que mi hija, mis hijas, no quieran salir al parque a jugar porque tienen miedo de ser violentadas, es por eso que el día de hoy decidimos hacer esta conferencia de prensa para levantar la voz y no solamente criticar y que entendamos que son momentos de trabajar en unión, en solidaridad y que dejemos atrás y aparte las ideologías, los colores y los partidos", dijo Mayer.

Antes de finalizar la conferencia, a Sergio Mayer se le cuestionó por sus lágrimas y se le recordó cuando en campaña, en el 2018, se filtró un audio en el que él mismo regaña a sus colaboradores por no pasar a tiempo por él, por lo que tuvo que caminar 2 kilómetros y pidió que no le pongan a "niñitas pendejas" como sus colaboradoras.

"No las vas a entender (sus lágrimas) porque no tienes empatía, tampoco vas a entender porque no estás en mis zapatos. A mis colaboradores, no a mis empleados, cuando estás en campaña estás en una situación de crisis y hay temas de crisis y eran mis colaboradores y tienen una responsabilidad y sí soy muy exigente en mi trabajo. Efectivamente, pero no tienen nada que ver con lo estás mencionando", aseguró Mayer.