Danna Paola asegura que su discusión en La Academia no fue montada

Danna Paola disfruta de las mieles del éxito en el ámbito profesional, pues además de triunfar en la música y la actuación, su trabajo como jueza en La Academia ha dado mucho de qué hablar, provocando que el reality sea tema de conversación.

A pocos días de que la competencia de canto llegue a su fin, la cantante recordó lo que vivió tras haber confrontado a los exacadémicos Gribrán y Francely al haberla llamado c*lera, no obstante, la intérprete de Sodio considera que quizás se le pasó la mano.

“Chance y a lo mejor sobre exageré cosas, pero yo no me quedo callada. A mi si alguien me insulta, por más mínimo que sea en broma o no, voy a decir lo que pienso. Sorry si fue a nivel nacional, sorry”, dijo Danna en una charla con los youtubers Pepe & Teo.

Las personas que piensan que Danna Paola fue prepotente por defenderse, son las que están acostumbradas a tirar la piedra y que nadie reaccioné y cuando sucede se sacan de pedo y se hacen la mosca muerta pic.twitter.com/vMUxlLppa8 — Jesús Herrera (@JesusHerreraG) January 6, 2020

Asimismo, la protagonista de Élite dejó claro que el escándalo que se vio en el programa no fue planeado, al igual que confesó que fue difícil para ella el tener que lidiar con toda la atención que se generó después de eso.

“Todo este desmad... que se armó con estos chicos, Gibrán y Francely, no fue nada planeado, de hecho, yo sí estaba muy molesta”, confesó.

Aquel polémico suceso cobró tal popularidad, que incluso se creó un remix con el enfrentamiento y en WhatsApp circularon stickers con su imagen y las expresiones que hacía mientras enfrentaba a Gibrán.

Lo que usuarios tomaron con humor, para Danna representó un momento de angustia, así lo reveló la propia actriz.

“Con todo este despapaye me entró un ataque de ansiedad. Vivir con ansiedad es algo muy horrible y estar en este medio es bien cañón”, aseguró.

Tras el revuelo que se generó, Danna Paola decidió eliminar sus redes sociales para no enterarse de los comentarios que recibía.

“Estar en el foco no me gusta, no me gusta que todo el mundo esté hablando y que me lleguen 20 mil notificaciones en el celular. Hasta tuve que borrar Twitter e Instagram. Aunque esto fue caga... y yo me reí, la pasé fatal, porque eso invade tu paciencia y salud mental”, confesó.

"El ser famoso no significa que literalmente te tengas que tragar todo, al contrario, el que no le demostremos no quiere decir que no nos afecta", añadió.