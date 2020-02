Lanza Uber función para que te quejes de 'detalles' de sus conductores

Probablemente te ha pasado que solicitas un Uber y, aunque el auto está bien, los datos del conductor coinciden y todo parece ser normal, hay algunos "detalles' que no te gustan y que ahora podrás reportar. A través de su última actualización Uber está permitiendo a los usuarios levantar una queja por temas como frenado brusco, comentarios inapropiados o si el conductor no está prestando atención a la carretera.

La intención es que puedan reportarse situaciones que, sin llegar a ser graves, pues para eso hay un botón de pánico, pueden llegar a afectar la experiencia y, sobre todo la seguridad de los usuarios.

Si bien los pasajeros ya tienen la opción de señalar estos problemas en la calificación al final del viaje, la intención de agregar la función durante el trayecto es que la queja se realice en tiempo real, cuando los usuarios están viviendo el hecho. Por ahora la nueva función solo está disponible Estados Unidos y Canadá. La nueva característica puede responder al hecho de que, de acuerdo con el informe de seguridad de Uber, en 2018, un total de 58 personas murieron en accidentes automovilísticos en una de sus unidades en Estados Unidos.

Uber confía en que los conductores no abusarán de esta nueva característica para reportar temas insignificantes, como no conducir lo suficientemente rápido o no que el conductor no se comporte exactamente de la manera que se espera. Recordemos que los pasajeros tienen mucha influencia a través del sistema de calificación que incluso puede llegar a la suspensión de los conductores cuando caen por debajo de cierto nivel.

Sin embargo, Uber tampoco está dejando solos a los conductores con toda la responsabilidad. Es consciente de que en 2018, según su informe, los conductores informaron haber sido víctimas de asaltos aproximadamente al mismo ritmo que los pasajeros. Es por ello que la aplicación de movilidad está buscando la manera de lograr un equilibrio entre la buena experiencia de viajes y la seguridad de usuarios y socios.